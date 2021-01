Michel Drucker opéré du coeur : l'animateur prend une grande décision

C'est un retour très attendu ! Depuis quelques mois maintenant, Michel Drucker est absent de France 2. En septembre, l'animateur a subi une lourde opération du coeur. Après des semaines de repos, il a annoncé qu'il serait très bientôt de retour sur nos écrans ! Le 30 novembre dernier, il se confiait pour la première fois dans les colonnes du Parisien. "C'est un voyage que je ne suis pas près d'oublier. On découvre l'humilité, la solitude, le silence. Car avec la Covid, je n'avais pratiquement pas de visite. Pendant trois mois, et c'est encore le cas, je ne croise que des regards, tout le monde est masqué. Je découvre le dévouement du personnel hospitalier, les nuits sans sommeil, la morphine, les antidouleurs. Je réalise que le parcours sera très long".

"Je n'ai plus du tout l'intention de partir"



Ce samedi 9 janvier, Michel Drucker était l'invité de "On refait la télé" sur RTL. Très content d'être de retour, l'animateur n'a pas caché sa joie : "On veut faire ça jusqu'au bout, on ne raccroche pas dans notre métier car ce sont les téléspectateurs qui raccrochent pour nous. C'est ma passion, je la vivrais jusqu'au bout sauf si un jour on me zappe mais ça ne sera pas de mon ressort." Il a ensuite fait part d'une grande décision : "Je n'ai plus du tout l'intention de partir. J'aime trop ce métier et j'ai senti une vraie affection du public et des gens de la profession. J'avais fini par avoir des doutes avec ce vent de jeunisme qui a soufflé sur notre métier".

Michel Drucker a donc hâte de retrouver son célèbre canapé rouge. Et le retour approche à grand pas "cela sera fin mars, début avril. Je vais terminer la saison jusqu'à Roland-Garros. On va revenir sur le Vivement dimanche en deux parties, on va faire deux fois 45 minutes, ça me convient parce que ça sera moins épuisant pour moi".

Par J.F.