Michel Drucker opéré du cœur : Michel Boujenah évoque son état de santé

Fin septembre, Michel Drucker a vu sa rentrée repoussée à cause de son état de santé. A 78 ans, l'animateur a dû être opéré du coeur pour "lui déboucher les artères coronaires, qui ont pour rôle de vascularisé le muscle cardiaque, afin de prévenir tout infarctus", avait indiqué le Parisien. Son retour à l’antenne n'a ainsi pas été prévu avant plusieurs semaines. Depuis, des nouvelles ont régulièrement été données par ses proches. Ancien chroniqueur de "Vivement Dimanche", Philippe Geluck a rassuré dans Télépro : "Il va bien. Il a eu une opération à cœur ouvert, sa productrice me disait qu'elle fumait, ne faisait pas de sport et qu'ils avaient tous deux le même âge mais que c'était Michel qui était à l'hôpital... Allons comprendre. C'est injuste mais il va bien".

Michel Drucker va mieux

De son côté, sa productrice Françoise Coquet avait indiqué que l'animateur a été hospitalisé pour "un triple pontage" et a "quitté le service des soins intensifs depuis quelques jours pour 'une chambre normale'". "Michel Drucker doit maintenant faire de la rééducation. En trois semaines sans bouger de son lit, il a maigri et perdu des muscles. Mais il a envie de vite récupérer sa forme", avait-elle ajouté. A son tour, c'est Michel Boujenah qui a donné des nouvelles sur RTL dans l'émission "On refait la télé" ce samedi 24 octobre. Ami avec Michel Drucker, l'acteur a rassuré : "Je lui ai envoyé un message ce matin, il m’a répondu en me disant qu’il allait mieux. C’est un homme formidable. Il est d’une droiture et d’une fidélité… C’est rare".

Par Marie Merlet