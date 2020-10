Michel Drucker opéré du coeur : Philippe Geluck donne de ses nouvelles

Samedi 26 septembre 2020, Michel Drucker a subi une opération du coeur, comme l’ont révélé nos confrères du Parisien. Admis dans un hôpital parisien, l’animateur phare de "France Télévisions" ne reviendra pas à l’antenne avant plusieurs semaines. La patronne du groupe s’est rendu au chevet de Michel Drucker avant de s’exprimer sur son état de santé. "Heureusement, l'intervention chirurgicale de Michel s'est bien passée. Il est combatif et le moral est bon. Cette annonce va être un choc pour son public, mais il tient à rassurer tout le monde", a indiqué Delphine Ernotte-Cunci.

COMMENT VA Michel Drucker ?

Depuis l’opération de Michel Drucker, ses proches donnent régulièrement des nouvelles de l’animateur. Le dernier en date n’est autre que Philippe Geluck. L’ancien chroniqueur de "Vivement Dimanche", présenté par Michel Drucker, s’est montré rassurant quant à l’état de santé de l’animateur lors d’une interview à "Télépro". "C'est une institution, il est né avec la télé. Les gens ont acheté leur poste et Drucker était déjà dedans. il les a accompagnés toute leur vie. Il a tout fait et rencontré tout le monde (...) Il va bien. Il a eu une opération à cœur ouvert, sa productrice me disait qu'elle fumait, ne faisait pas de sport et qu'ils avaient tous deux le même âge mais que c'était Michel qui était à l'hôpital... Allons comprendre. C'est injuste mais il va bien", a déclaré Philippe Geluck. Si la rentrée de "Vivement dimanche" a dû être repoussée en raison de l’hospitalisation de Michel Drucker, l’émission devrait bientôt revenir sur le petit écran. Et avec la même formule qu’en juin dernier ! Après le confinement, Michel Drucker avait testé une version inédite de "Vivement dimanche", sans public et sans chroniqueur.

Par Matilde A.