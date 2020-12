Michel Drucker opéré du coeur : sa nièce Léa Drucker donne des nouvelles rassurantes

Voilà plusieurs semaines que Michel Drucker est en convalescence. En septembre dernier, l'animateur de 77 ans a en effet subi une opération du coeur... qui a mal tourné : "Je suis un miraculé, j'ai évité la catastrophe" déclarait l'animateur après avoir expliqué qu'il avait évité de peu une amputation de la jambe, suite à des complications survenues après l'opération.



"Une bactérie a migré sur la valve, elle a infecté une partie du cœur, engendrant une septicémie, ça a touché le rein, la rate… Et je peux le dire maintenant, il y avait deux petits saignements au niveau cérébral qui étaient inquiétants" avait-il expliqué sur le plateau de "Touche pas à mon poste" avant d'ajouter : "Oui, j’ai frôlé la mort et frôlé l’amputation, car la bactérie avait bouché l’artère de la jambe droite, qui commençait à se nécroser, et à quelques jours près on aurait sans doute amputé".

Léa Drucker donne des nouvelles rassurantes

Forcé au repos, Michel Drucker pense pourtant déjà à son retour à l'antenne. "Les cardiologues m'ont assuré que si je continuais à bien faire cette rééducation, je pourrais peut-être revenir sur mon canapé à la fin du mois de mars. Je ne pense qu'à ça" confiait le présentateur de "Vivement Dimanche" via une petite apparition téléphonique dans l'émission "Les Enfants de la télé".



Et les nouvelles sont effectivement rassurantes puisque sa nièce, Léa Drucker, vient de se confier sur l'état de santé de son célèbre oncle. "J'irai [le] voir dès que possible. Il va mieux, beaucoup mieux. Il se repose, a détaillé l'actrice au journal. Il a traversé quelque chose de dur. Il s'en sort bien, il a une vraie âme de sportif." a-t-elle assuré dans une interview accordée à Télé Star.

Par E.S.