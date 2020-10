Michel Drucker opéré du coeur : sa productrice raconte son quotidien

C'est une nouvelle qui avait vivement inquiété les fans de l'animateur. Le 26 septembre dernier, Michel Drucker subissait une opération du coeur. Rien de très grave selon ses proches, juste une opération de prévention. C'est Delphine Ernotte la présidente de France Télévisions qui avait annoncé la nouvelle au Parisien. Elle avait expliqué que cette opération consistait à "lui déboucher les artères coronaires, qui ont pour rôle de vascularisé le muscle cardiaque, afin de prévenir tout infarctus". Elle avait rapidement donné des nouvelles concernant son état de santé afin de rassurer au mieux les téléspectateurs : "Il est combatif et le moral est bon, cette annonce va être un choc pour son public, mais il tient à rassurer tout le monde".

la télévision, son quotidien

Évidemment, sa rentrée sur France 2 a été reportée sine die. "Il ne sera pas à l'antenne pendant encore quelques semaines" déclarait dans les colonnes du Parisien Stéphane Sitbon-Gomez, le nouveau patron des programmes et des antennes de France Télévisions.

Ce jeudi 15 octobre, c'est sa productrice Françoise Coquet qui donne de ses nouvelles et se veut rassurante. Au Parisien, elle annonce : "Michel Drucker ? Il va mieux, il a le moral ! lI a eu un triple pontage. Il avait des douleurs les premiers jours, mais il est resté très courageux". Elle déclare également qu'il a quitté le service des soins intensifs depuis quelques jours pour "une chambre normale". Il faudra malgré tout patienter avant de voir Michel Drucker hors de l'hôpital : "Michel Drucker doit maintenant faire de la rééducation. En trois semaines sans bouger de son lit, il a maigri et perdu des muscles. Mais il a envie de vite récupérer sa forme". À l'instar de sa vie, c'est la télévision qui rythme son quotidien : "Le matin, il allume CNews pour l’émission de Pascal Praud. Il aime bien aussi Faustine Bollaert. Et il était devant la série Le mensonge, avec Daniel Auteuil".

Par J.F.