Michel Drucker opéré, il donne de ses nouvelles !

Le 27 septembre dernier, Michel Drucker se faisait opérer du coeur dans le but de déboucher ses artères et prévenir un infarctus. "L’intervention chirurgicale de Michel s'est bien passée", avait rapidement déclaré Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions. Mais pendant sa convalescence, Michel Drucker a rencontré un nouveau souci : sa cicatrice s’est infectée. À tel point que les médecins de l’animateur ont décidé de l’opérer en urgence. Selon le magazine "Ici Paris", Michel Drucker serait très fatigué. Contacté par Yves Calvi et l’équipe de Laissez-vous tenter par téléphone, Michel Drucker a donné de ses nouvelles. Sur les ondes de RTL, l’animateur de "Vivement dimanche" a d’abord déclaré : "C’est très gentil de penser à moi. Je reviens de loin".

"Je refais surface peu à peu"

Michel Drucker a ensuite donné plus de détails sur son problème de santé. "J’ai eu un problème cardiaque un peu compliqué. Je suis hospitalisé depuis plus de trois mois, je suis en rééducation et tous ceux qui ont connu ce genre d’ennuis, pontage etc, savent ce que ça veut dire", a précisé l’animateur de France Télévisions qui ne fera son retour à l’antenne qu’en 2021. Il poursuit : "Je refais surface peu à peu. La rééducation est lente, douloureuse, mais je tiens bon". Pour Michel Drucker, cette hospitalisation est loin d’être une partie de plaisir. D’ordinaire très actif, Michel Drucker a dû revoir son rythme de vie effréné à la baisse. "Ça fait 55 ans maintenant que je tourne à une cadence élevée et subitement, je me suis retrouvé dès le 30 août hospitalisé. Je suis resté longtemps alité, avec ce que ça veut dire : perte de poids etc", a-t-il détaillé. Le point positif, c’est que Michel Drucker garde le moral ! "J’ai gardé le moral mais j’ai subi une opération très lourde. Je suis resté près de 8 heures sur la table d’opération ce qui est long, avec une anesthésie encore plus longue. J’ai été très bien soigné", a-t-il reconnu avant de conclure : "Il faut remonter la pente et je pense que dans quelques mois, j’aurais retrouvé tous mes moyens".

Par Matilde A.