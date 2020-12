Michel Drucker opéré : il a failli être amputé, ses confidences choc

Michel Drucker a connu une année particulièrement difficile. En plus de la pandémie de coronavirus, le célèbre présentateur de France 2 a également rencontré de graves problèmes de santé. Il a été opéré du coeur le 27 septembre dernier, et si l'opération s'était bien déroulée, comme l'avait annoncé Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, sa cicatrice s'est par la suite infectée. Il a dû de nouveau subir une intervention en urgence et se retrouve hospitalisé depuis trois mois. Ce lundi 30 novembre, Michel Drucker a donné de ses nouvelles au Parisien et lors de cette interview, il a reconnu être "un miraculé". La situation aurait pu être bien plus grave et il a évité l'amputation de la jambe. "Je suis un miraculé, j'ai évité la catastrophe", a-t-il confié au quotidien.

Au cours de cette interview, Michel Drucker est revenu sur ses craintes. "J'ai cru que j'aurais de graves séquelles après une si lourde opération. J'ai pensé que je terminerai ma vie au ralenti et ne plus jamais refaire mon métier", a-t-il déclaré. Il a apporté quelques détails sur son état de santé. "Une bactérie a touché l’artère de ma jambe droite, qu’on aurait pu amputer", a-t-il précisé avant d'expliquer que les médecins ont également réalisé un triple pontage pour lui sauver la vie. Cette situation a été particulièrement difficile à vivre pour le visage phare de la deuxième chaîne. Son moral n'était pas au beau fixe, en pleine pandémie de coronavirus...

Pensant qu'il n'en sortirait pas indemne, Michel Drucker a ajouté : "C'est un voyage que je ne suis pas près d'oublier. On découvre l'humilité, la solitude, le silence... Car avec le Covid, je n'avais pratiquement pas de visite. Pendant trois mois, et c'est encore le cas, je ne croise que des regards, tout le monde est masqué." En tout cas, cette sombre période semble enfin derrière lui et comme il l'a expliqué, il aperçoit enfin "le bout du tunnel". Après trois mois à l'hôpital, sa sortie pourrait être imminente. "En principe, la semaine prochaine je vais pouvoir rentrer chez moi. J'ai encore deux mois de rééducation", a-t-il partagé avec une lueur d'espoir. Le présentateur de "Vivement Dimanche" n'a qu'une envie, retrouver les plateaux de télévision.

Par Solène Sab