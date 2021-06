Michel Drucker : ses médecins reviennent sur son opération du coeur

L'année 2020 n'a pas été évidente pour Michel Drucker. L'animateur de "Vivement dimanche" a passé beaucoup de temps à l'hôpital puis chez lui, en convalescence. Michel Drucker a dû s'absenter pendant de longs mois du petit écran pour se remettre sur pied. "Contre toute attente, ils se sont aperçus que j'avais les artères bouchées et qu'il fallait faire un triple pontage", se souvient-il. Michel Drucker a dû être opéré en urgence. "Je suis resté neuf heures et demie sur la table d'opération, avec une anesthésie de quinze heures", raconte l'animateur. Pour rester incognito, Michel Drucker avait choisi un pseudonyme très original : il se faisait appeler Fiacre Diocard. "On l’appelait M. Diocard même si on savait tous que c’était Michel Drucker", concède une infirmière au "Parisien".

"L'opération comportait un risque à deux chiffres"

Ses chirurgiens, interrogés par "Le Parisien", sont revenus sur cette opération risquée. Paul Achouh, qui a réalisé le triple pontage, explique : "J’avais la pression sociale, évidemment. Mais une fois au bloc, c’est un patient comme un autre. Et comme c’est une chirurgie de sauvetage non-programmée, on a encore moins le temps de stresser". Le professeur Albert Hagège, en charge du département de cardiologie de l’Hôpital européen Georges-Pompidou, a lui reconnu : "L'opération comportait un risque à deux chiffres, ce qui est beaucoup". Avant l'opération, les médecins ont été forcés de préparer Michel Drucker au pire. "On avait d’ailleurs évoqué ce qu’on devait faire en cas d’état végétatif au réveil", se souvient le professeur Albert Hagège.

Par Matilde A.