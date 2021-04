Michel Drucker : ses volontés si son opération se déroulait mal

Michel Drucker a retrouvé les plateaux de télévision. Après de longs mois de convalescence, l'animateur a fait son retour dans Vivement dimanche le 28 mars dernier. Invité sur le plateau de 20h30 le dimanche ce 25 avril, Michel Drucker a présenté son nouveau livre "Ça ira mieux demain", dans lequel il revient sur ses deux lourdes opérations du coeur en septembre dernier et sa difficile rééducation. Opéré d'un triple pontage pour déboucher ses artères cardiaques en septembre dernier, il avait de nouveau été hospitalisé pour éviter une infection de sa cicatrice. Passé près de la mort et amaigri de 10 kilos, Michel Drucker s'est confié avec sincérité sur son épreuve.

"Ce que j’avais était gravissime"

Avant sa première lourde opération, Michel Drucker a pensé au pire et a révélé ses volontés si l'intervention ne se passait pas bien. "Si ça se passe mal, vous me débranchez", a-t-il donné comme consigne à son médecin. "Plutôt mourir que de me réveiller sans pouvoir exercer mon métier", a confié l'animateur qui ne voyait pas sa vie sans pouvoir retourner à la télévision. Mais Michel Drucker a heureusement surmonté cette épreuve, notamment grâce à son hygiène de vie. "Si je n’avais pas eu ce passé de sportif et cette hygiène de vie, ils ne m’auraient pas opéré, et je serais resté sur la table d’opération, parce que ce que j’avais était gravissime", a-t-il assuré avant d'adresser un message aux personnes hospitalisées : "C’est pour dire aux gens qui sont au fond de leur lit : si vous marchez, c’est à la portée de n’importe qui, si vous pédalez, c’est à la portée de n’importe qui, surtout maintenant, si vous nagez, si vous ramez avec un bon rameur et si vous faites attention à votre hygiène de vie, vous pourrez vous en sortir…. Et si vous arrêtez de fumer !".

Par Marie Merlet