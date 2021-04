Michel Drucker : son étrange sentiment après le départ de Jean-Pierre Pernaut

Après des mois de convalescence, Michel Drucker est de retour sur nos écrans depuis le 28 mars. Opéré du coeur en septembre dernier, il a dû faire face à de nombreuses épreuves qui n'ont cessé de retarder sa rentrée.

Invité sur le plateau de "20H30 Le dimanche" ce dimanche 25 avril, l'animateur de "Vivement Dimanche" a accepté de revenir sur cette période. Il a confié qu'il avait fait part d'une certaine volonté auprès de son médecin. Si l'opération se passait mal, Michel Drucker avait demandé à son médecin de le débrancher, préférant "mourir que d'être un mort-vivant ne pouvant plus exercer son métier".

"Je me suis dit 'Il s'en va, il a peut-être raison'"

Quelques minutes après, Michel Drucker est revenu sur le départ de Jean-Pierre Pernaut. Le 18 décembre dernier, le présentateur emblématique du JT de TF1 passait le flambeau à Marie-Sophie Lacarrau après trente-trois ans de bons et loyaux services. Un départ qui a visiblement touché l'animateur qui a eu un étrange sentiment. "Quand Jean-Pierre Pernaut s'en va, je suis dans mon lit. Il a 70 ans, j'en ai huit de plus. Je me suis dit 'Il s'en va, il a peut-être raison'. Il était malade, tout ça... Et si c'est lui qui avait raison ? Je suis peut-être lamentable de vouloir m'accrocher, de vouloir revenir alors que tu es une loque, t'es un pantin, t'es en morceaux" confie-t-il.

Mais Michel Drucker ne se laisse pas abattre : "Mais il n'y a rien à faire, l'envie de vivre était la plus forte. Et puis, Claude Lelouch qui m'a appelé souvent... m'a soufflé le titre d'un chapitre, 'Les plus belles années d'une vie sont celle qu'on n'a pas encore vécues'. Donc, moi, je suis tout neuf. J'ai encore des choses à vivre."

Par J.F.