Michel Drucker très ému par une déclaration d'amour de sa femme Dany Saval

En septembre dernier, Michel Drucker subissait une lourde opération du coeur... qui a malheureusement engendré plusieurs grosses complications. Suite à une infection, l'animateur a en effet failli être amputé, tout comme il a failli perdre la vie. Forcé au repos durant des semaines après cette terrible épreuve, il a pourtant souhaité reprendre rapidement le chemin des plateaux télé. Le 28 mars dernier, le célèbre animateur a ainsi signé son grand retour dans "Vivement dimanche", l'émission qu'il présente sur France 2 depuis 1998.

Michel Drucker qui continue de se livrer en détail sur son séjour tragique à l'hôpital, était ce dimanche 2 mai 2021, l'invité de Laurent Ruquier dans un numéro des Enfants de la télé, qui lui était entièrement dédié. L'occasion pour l'homme de 78 ans de revoir des images de l'émission "Avec le coeur" tournée en 1972, où il apparaît aux côtés de Claude François... et où il a rencontré Dany Saval, son actuelle épouse.

Michel Drucker et Dany Saval mariés depuis 50 ans

Après la diffusion de cette ancienne séquence, Michel Drucker a d'ailleurs reçu un adorable message vidéo de sa femme, dans lequel elle lui fait une jolie déclaration d'amour : "Mon Mimi, nous nous sommes connus il y a plus d’un demi-siècle. À l’époque, tu tournais une émission de télévision avec ton copain Claude François, qui s’appelait Avec le cœur. Aujourd’hui, tu as un cœur tout neuf et le mien, il est près de lui et près de toi." a-t-elle déclaré.



Très ému par les mots de son épouse, Michel Drucker a ensuite abordé leur mariage qui dure : "L’année prochaine, nous serons mariés depuis 50 ans. C’est les coulisses de l’exploit dans notre métier" a-t-il lancé. De quoi provoquer les rires et l'admiration de Laurent Ruquier et des autres invités. "Elle, croyez-moi, c’est quelqu’un, c’est du béton. Heureusement qu’elle est là. C’est le pilier de la famille, Dany." a conclu Michel Drucker.



Par E.S.