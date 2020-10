Michel Drucker : un ancien présentateur célèbre le fustige

Michel Drucker récupère peu à peu sa forme. Alors qu'il devait faire sa rentrée avec "Vivement Dimanche" sur France 2, l'animateur de 78 ans n'a pas pu retrouver ses fidèles téléspectateurs en raison de son état de santé. Fin septembre, il a été opéré du cœur. Si la nouvelle a suscité l’inquiétude, son entourage a rapidement rassuré. "Il va mieux, il a le moral ! lI a eu un triple pontage. Il avait des douleurs les premiers jours, mais il est resté très courageux", avait assuré sa coproductrice Françoise Coquet, en ajoutant : "En trois semaines sans bouger de son lit, il a maigri et perdu des muscles. Mais il a envie de vite récupérer sa forme". Alors que Michel Drucker doit désormais "faire de la rééducation", son retour sur France 2 n'est pas prévu avant quelques semaines.

"C’est lamentable"

Mais la présence de Michel Drucker à l'écran n'est pas pour plaire à Bruno Masure. L'ancien présentateur des JT de 20h de TF1 et France 2 a estimé auprès de Femme Actuelle que l'animateur présent à la télévision depuis 56 ans, a fait son temps. "C’est lamentable. Ces gens qui s’accrochent alors qu’ils pourraient toucher de magnifiques retraites bloquent l’accès à l’antenne aux jeunes. Si tout le monde travaille jusqu’à sa mort, on n’embauchera jamais. Je suis pour que ça tourne : prendre des jeunes et dégager les vieux", a assuré Bruno Masure dans un article consacré aux animateurs qui ont largement dépassé l'âge du départ à la retraite.

Par Marie Merlet