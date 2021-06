Michel Drucker : un retour sur scène sous certaines conditions, il se confie (Exclu vidéo)

Le 27 mai dernier, Cyril Hanouna a reçu Michel Drucker dans son émission "Touche pas à mon poste" sur C8. L'occasion pour l'animateur de révéler les grosses décisions prises pendant son hospitalisation, l'une d'entre elles étant particulièrement étonnante. En effet, se croyant condamné, il avait invité tous ses patrons afin de leur dire au revoir. Quelques jours après avoir fait ces confidences, Michel Drucker est de retour, mais sur Non Stop People. En exclusivité, nous vous dévoilons son passage dans l'émission "Good Morning Week-end" de Mickael Dorian. Il a profité de la présence de Frédéric Zeitoun en tant qu'invité pour se confier.

Dans l'extrait en question, il confirme son retour dans "Vivement dimanche" à la rentrée. "Je suis en train de faire une liste un petit peu de tous ces artistes qui sortent des albums parce qu'ils sont restés silencieux et ils en ont souffert tous pendant une bonne année. Il y aura un petit embouteillage. Je vais reprendre 'Vivement dimanche' et 'Vivement dimanche prochain'. C'est pour moi la cerise sur le gâteau. C'est un bonus parce que je n'ai plus 20 ans et après ce qui m'est arrivé, je pensais ne plus jamais revenir dans la lumière", confie-t-il.

"je vais remonter sur scène à partir de janvier"

Et de poursuivre : "Je suis très content de reprendre dans une grande maison à laquelle je suis très attaché parce que le service public, on en dira ce qu'on voudra, ça reste encore la maison où on peut travailler assez librement, sans grosse pression (...) Le service public, c'est très important".

Dans la suite de l'entretien, Michel Drucker confirme aussi son retour sur scène. "Je vais revenir dans mon spectacle 'De vous à moi' que j'avais interrompu, non pas par la maladie, je l'avais interrompu car tous les spectacles étaient à l'arrêt à cause de la pandémie, donc j'avais une quarantaine de villes à faire qui ont été reportées. Je vais remonter sur scène à partir de janvier, j'ai la bénédiction de mon chirurgien et de mes cardiologues, à condition que ça ne soit pas trop loin et que je ne reste pas trop longtemps debout", continue-t-il.

