Michel Drucker, "une ombre" à l'hôpital : il revient sur sa difficile convalescence (Exclu vidéo)

Michel Drucker revient de loin. Opéré du coeur à la suite d'une infection qui a failli le conduire à une amputation de la jambe, l'animateur a vécu des mois difficiles à l'hôpital. Après une longue convalescence, il a fait son retour aux commandes de son émission "Vivement dimanche" au printemps dernier. Ce lundi 21 juin 2021, il a débarqué à l'improviste dans l'émission d'Evelyne Thomas. Cette dernière était en train de s'entretenir avec Pascal Bataille lorsque l'homme du PAF a fait son apparition.

"Vous savez à quel point je vous aime", lui lance-t-elle dans un extrait inédit. "Je viens de vivre quelques mois difficiles, j'ai eu le temps de regarder la télévision. Vous faites partie de ceux que j'ai écouté. Je suis un survivant. Etre là devant vous aujourd'hui, à l'improviste (...) en promenant mon chien dans le quartier, on m'a dit que vous étiez là, j'ai dit : 'Je vais aller leur dire bonjour'", lui répond-il.

"Je recommence la troisième partie de ma carrière"

Evelyne Thomas lui demande ensuite si son souci de santé a changé son rapport au travail. "Oui, je vais travailler encore plus. Je ne vais pas lever le pied du tout. Je suis tellement content de m'en être sorti, que je vais continuer. Les cardiologues m'ont dit : 'On y va doucement'. Moi je leur répond : 'Non, non, pas doucement' (...) J'étais là au printemps, parce que je voulais absolument m'en sortir. Je m'adresse à tous ceux qui sont à l'hôpital, qui ont vécu ce que j'ai vécu ou qui vont le vivre... Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. C'est ce que m'a soufflé Claude Lelouch. Je recommence la troisième partie de ma carrière", explique-t-il.

Et de poursuivre : "J'ai vu des gens pendant des mois... Je peux vous dire que quand on est au bord du gouffre avec un pronostic vital un petit peu engagé pendant quelques semaines, avec le coeur ouvert, on voit des gens tellement magnifiques (...) J'ai perdu 11 kilos, c'est beaucoup. J'étais un pantin, une ombre, entre les mains d'infirmières magnifiques".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV