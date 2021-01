Michel Legrand : Macha Méril "inconsolable" depuis son décès, elle se confie (Exclu vidéo)

Machal Méril a accepté de répondre aux questions de Christophe Combarieu dans "Face à la Scène", l'émission diffusée sur Non Stop People chaque jeudi. L'actrice de 80 ans a évoqué différents sujets, de la crise du coronavirus actuelle à son livre "Vania, Vassia et la fille de Vassia" en passant par la disparition il y a deux ans de son mari, Michel Legrand. Ce dernier est décédé d'une septicémie dans la nuit du 25 au 26 janvier 2019, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, où il était hospitalisé depuis deux semaines pour une infection pulmonaire.

Sa carrière de compositeur pour le cinéma lui a valu de remporter trois Oscars. Côté coeur, après deux mariages - l'un avec Christine Bouchard, l'autre avec Isabelle Rondon - et une relation avec la harpiste Catherine Michel, Michel Legrand épouse Macha Méril en septembre 2014.

"Je vais réaliser toutes les choses qu'il souhaite que je fasse"

Face à Christophe Combarieu, Macha Méril est revenue sur la disparition de Michel Legrand, confiant qu'il ne l'a jamais quitté. "Il est là, il est avec nous. Il est content quand il voit que je fais des choses bien. Je m'emploie à ce qu'il ne me quitte pas. Par exemple, ce spectacle formidable qui va reprendre en février prochain qui s'appelle 'Sorcière', ce sont des textes de Marguerite Duras sur des musiques de Michel Legrand. Il fallait l'inventer ce mariage. C'est sensationnel. Et je sais qu'il m'avait dit ça une fois d'elle. Il dit : 'Je n'aime pas beaucoup ce qu'elle écrit, mais nous sommes faits du même bois'. Il avait compris que tous les deux, ils étaient guidés par une force qui est la création. Et les grands génies ont quelque chose d'impératif en eux qui les poussent", a-t-elle expliqué.

Dans la suite de l'entretien, Macha Méril a confié qu'elle était toujours "inconsolable", mais "pas désespérée". Et de préciser : "Inconsolable évidemment, parce que je préférerais qu'il soit là, mais tel qu'il est là, c'est presque plus commode, parce que je vais pouvoir faire des choses qu'on n'avait pas réussi à faire ensemble parce qu'il était souvent fatigué, la santé n'était pas fameuse et maintenant, je vais réaliser toutes les choses qu'il souhaite que je fasse".

