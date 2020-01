Michel Onfray agressé par un prêtre dans son enfance, son terrible témoignage

Ces dernières années, l'Église catholique fait face à de nombreux scandales alors que de plus en plus de personnes portent plainte pour des agressions sexuelles. Et ce mercredi 15 janvier, c'est Michel Onfray qui a livré un témoignage glaçant. Invité sur le plateau de l'émission C à Vous pour la promotion de son livre "Grandeur du petit peuple", le philosophe s'est livré à cœur ouvert sur une période douloureuse de son enfance. Alors qu'il résidait dans un orphelinat tenu par des prêtres entre ses 10 et 14 ans, Michel Onfray aurait subi des comportements inacceptables de la part d'un prêtre : "J'ai été dans la terreur. J'ai pas été abusé, mais tripoté. On avait des cours de travail manuel. J'étais pas très doué avec la scie et on pouvait casser des petites lames. On avait le prêtre qui nous enveloppait pour nous montrer comment il fallait faire le mouvement".

"J'ai été dans la terreur pendant quatre ans"

Face à ce témoignage, Anne-Elizabeth Lemoine lui a demandé : "Vous ne vous étiez pas plaint ? C'est qu'il y avait une tolérance, alors ?". Rapidement, Michel Onfray a réagi : "Non, ce n'est pas exactement la même chose. Entre le prêtre qui vous tient la main pour vous faire voir quel est le bon geste, qui est derrière vous et qui vous enveloppe et qui vous explique ; et puis un tripotage, il y avait quand même une marge. Dans la nature c'est comme ça que ça se passe. Quand vous avez un troupeau et vous avez des animaux - un lion par exemple - qui veulent manger un gnou, ils vont trouver le plus fragile, le plus faible, le plus lent, celui qui sera blessé, etc". Face aux journalistes, Michel Onfray a révélé être toujours traumatisé par cette expérience : "J'ai été dans la terreur pendant quatre ans. (...) Je n'ai pas échappé à la terreur".

Par Alexia Felix