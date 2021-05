Michel Onfray : le philosophe déclare que la France "est en guerre civile"

Ce mardi 11 mai 2021, Laurence Ferrari recevait Michel Onfray dans la matinale de CNews. Au début de cet entretien diffusé en direct, le philosophe a été interrogé sur la flambée des violences qui touche la France depuis plusieurs semaines. Avec le franc-parler qu'on lui connaît, Michel Onfray n'a pas mâché ses mots. Pour lui, la France "est en guerre civile". "Quand des jeunes tirent à bout portant sur un policier simplement parce qu'ils sont en train de se faire contrôler, quand des Français tirent sur des Français, ça s'appelle une guerre civile", estime Michel Onfray, qui a récemment été contaminé par la Covid-19.

"Quand des Français tirent sur des Français, ça s'appelle une guerre civile"

Celui qui s'en prenait à Emmanuel Macron a aussi déclaré : "En plus de ça, il y a plein de Français qui ne tirent pas sur d'autres Français parce qu'on les laisse faire dans leurs petits coins. Les territoires perdus de la République, on a décidé qu'on n'y mettrait plus les pieds. Dans ces cas-là, quand il y a des quartiers qui font sécessions, ça ressemble à quelque chose qui s'apparente à la guerre civile". La prise de parole de Michel Onfray a plutôt été saluée par les internautes.

Sur Twitter, les commentaires élogieux se multiplient depuis ce matin. "Excellent Michel Onfray : il a l'art d'occuper l'espace audio avec un débit oral intense et d'une grande qualité intellectuelle", "Excellente analyse de Michel Onfray", "Je commence à me réconcilier avec Michel Onfray. En tout cas, le diagnostic à mon humble avis est juste", peut-on lire parmi les nombreux tweets.

Par Matilde A.