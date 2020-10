Michel Onfray : sa bourde sur la Covid-19 détournée par les internautes

Michel Onfray est tombé dans le piège. Depuis le début de la crise sanitaire, les avis ne cessent d'être partagés sur les plateaux de télévision par des médecins et des chercheurs notamment. Mais pour commenter l'actualité liée au coronavirus, certains apportent des connaissances appuyées tandis que d'autres se heurtent à certaines limites. Invité dans La Matinale de CNews ce 14 octobre, Michel Onfray a alors critiqué les nombreux avis donnés en plateau : "Vous n'avez pas la vérité, vous avez une lecture, un avis". Seulement, le philosophe a accompagné son analyse d'une énorme bourde.

Les internautes se moquent de sa bourde

"Là on est dans une urgence alors on bricole. On se dit : 'Bon Covid-19, c’est qu’il y en a 18 précédemment, on va voir comment ceux-là fonctionnaient…'", a-t-il lâché avant d'être corrigé par Laurence Ferrari : "Non c’était juste l’année 2019". Malgré son erreur, Michel Onfray ne s'est pas laissé déstabiliser en enchaînant avec une autre bourde sur le SRAS : "C’était 2019 ? C’était l’année ? Bon mais de toute façon il y a en a eu d’autres, je crois que le SRAS fait partie des covids si je comprends bien". Les propos du philosophe ont ensuite inspiré les internautes. Avec le hashtag #JoueLaCommeOnfray, certains ont imité sa bourde à travers d'autres exemples amusants : "Le film Troie avec Brad Pitt ? Ouais je l’ai vu et j’ai tout compris. Pourtant j’avais pas vu le 1 ni le 2", "Le carbone 14 enfin efficace sur la datation, après 13 essais infructueux", "Beverly Hills 90210, je veux bien, mais qui a pris le temps de regarder les 90209 précédents pour se faire une idée ?".

... "Il n'y a en pas eu 18 avant ?"



Dire que certains critiquent ceux qui ont un "avis"... avec un si faible niveau de connaissance en fustigeant leur présence sur les plateaux.. — Le Doc (@Le___Doc) October 18, 2020

Beverly Hills 90210, je veux bien, mais qui a pris le temps de regarder les 90209 précédents pour se faire une idée ? — Claire Underwood (@ParisPasRose) October 19, 2020

La ville de Sète est une très jolie ville, mais ne sous-estimons pas les 6 précédentes. — Ornikkar (@ornikkar) October 19, 2020

Tout le monde a vu Ocean 11, 12 et 13, mais qui a vu les dix premiers ? Les français veulent savoir ! — Mathilde Tessier (@MathildeTessie1) October 19, 2020

