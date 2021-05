Michel Sardou revient sur cette blague sur Jade et Joy qui a engendré sa brouille avec Johnny Hallyday

Le 6 mai prochain, Michel Sardou publiera son tout nouveau livre baptisé "Je ne suis pas mort… je dors". À cette occasion, le chanteur de 74 ans a accepté de répondre aux questions d’Audrey Crespo-Mara et a ainsi fait l’objet du fameux portrait de la semaine dans "Sept à Huit" sur TF1, ce dimanche 2 mai 2021.

Après avoir évoqué sa carrière et ses femmes, l’artiste est revenu sur son amitié brisée avec Johnny Hallyday. "On était deux frères pendant des années et des années. Et puis on s’est fâché" a-t-il déclaré avant de révéler les raisons de leur brouille : "Il s’est fâché à cause de moi. Je le reconnais volontiers, j’ai été très maladroit. J’ai fait une improvisation sur scène qui se voulait moqueuse…" a admis le chanteur qui a ainsi fait voler en éclat des années d’amitié avec une mauvaise blague sur Jade et Joy, les filles adoptives de Johnny, durant un concert.

"Ca n’a rien à voir avec le racisme"

"J’ai mis ces deux petites filles qu’on voyait partout dans les journaux, et j’ai dit : ‘Ça va être difficile de les mettre sur des skis’, parce qu’il venait d’acheter un chalet en Suisse" s’est souvenu Michel Sardou en admettant que ce n’était "pas drôle" mais en assurant que ce n’était "pas méchant". Le chanteur explique ensuite que Johnny Hallyday l’a "très mal pris" notamment car l’histoire lui a été rapportée et "amplifiée" selon Michel Sardou.

À tel point que quand il a souhaité s’expliquer avec celui qu’il considérait comme son frère, le rockeur l’aurait tout bonnement rembarré : "Je ne veux pas parler avec toi" aurait lancé Johnny Hallyday. "Je lui dis : ‘Ça tombe bien, tu n’as qu’à écouter’. Il me dit : ‘Non, je ne veux même pas t’écouter’. Et puis voilà, on ne s’est plus reparlé" a expliqué Michel Sardou dans Sept à Huit. "Non, ça n’a rien à voir avec le racisme. Il avait trouvé que c’était méchant pour ses filles, que je me moquais de ses filles qu’il adorait" a-t-il expliqué. "Ce n’était pas du tout raciste. Lui l’a mal pris, mais pour ses enfants. Voilà, on s’est arrêté là, on n’a jamais pu se rapprocher. Mais, c’est de ma faute, donc il avait raison !" a conclu Michel Sardou. Si les deux chanteurs ne sont plus revus suite à cette brouille, Michel Sardou espère néanmoins qu’ils "se réconcilieront là-haut".

Par E.S.