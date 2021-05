Michel Sardou : sa remarque sur les vaccins révolte la toile

À 74 ans, Michel Sardou continue de défrayer la chronique avec son franc-parler légendaire. Une fois encore, le chanteur vient de surprendre l’opinion publique avec des propos bien tranchés sur la vaccination. En pleine promotion de son autobiographie baptisée "Je ne suis pas mort… je dors", l’artiste fait en ce moment la tournée des plateaux télé pour en dire quelques mots.

Dans "Sept à Huit" ce dimanche 2 mai 2021, Michel Sardou est notamment revenu sur un passage de son livre où il évoque sa brouille avec Johnny Hallyday. Très amis, les deux chanteurs ne se parlaient plus depuis des années et ce à cause d’une mauvaise blague faite par Sardou sur scène, à propos des filles du rockeur, Jade et Joy.

Michel Sardou agace la toile en évoquant le vaccin

Ce mercredi 5 mai, c’est sur le plateau de l’émission "Quotidien" sur TMC que l’interprète du tube "En chantant" a signé une apparition. Pour éviter la propagation du coronavirus, le présentateur Yann Barthès a comme toujours proposé du gel hydroalcoolique à son hôte, mais ce dernier a refusé d’en prendre. De quoi interloquer Yann Barthès qui a alors demandé : "Pourquoi vous ne voulez pas de gel ? Ça commence bien !" Et Michel Sardou de répondre sèchement : "Ça me pourrit les mains et puis on est loin, je ne vous touche pas". Le chanteur a ensuite assuré avoir reçu deux doses du "bon" vaccin Pfizer avant de tacler le vaccin AstraZeneca.

Une intervention très remarquée qui a agacé les téléspectateurs. Ces derniers ont en effet massivement réagi sur Twitter : "Les 30 premières secondes de Sardou, c’est bon je zappe", "Pas de gel mais vacciné, quel crétin", "Michel Sardou est le premier invité à refuser de mettre du gel hydroalcoolique. Ça commence bien", "Michel Sardou, une minute dans Quotidien : ne prend pas de gel, se targue d’être vacciné avec 'Pfizer, le bon'. Le boomer dans toute sa splendeur" peut-on par exemple lire parmi les réactions.

Michel sardou a réussi à être le pire humain en 20 minute #Quotidien — hywosc (@hywosc) May 5, 2021

Ouhlala c'est du très très très haut niveau de boomer ce soir dans #Quotidien avec Michel Sardou... beurk beurk beurk — Aurélien Rez (@Rezistan92) May 5, 2021

Quand je serai vieux, j'ai pas envie d'être comme Michel Sardou. #Quotidien — Georges Xouras (@Georges_Xouras) May 5, 2021

Je découvre seulement maintenant que Michel Sardou est le cliché vivant du boomer. Autant de conneries à la seconde, c'est assez rare. #Quotidien — Distanciel ou rien (@kiddounchained) May 5, 2021

Par E.S.