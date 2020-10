Michel Sarran en colère après l'annonce du couvre-feu par Emmanuel Macron

"C'est plus de l'agonie, c'est de la mort annoncée." Au micro de RMC ce jeudi matin, Michel Sarran exprime son désarroi face à la nouvelle mesure annoncée par le chef de l'Etat mercredi 14 octobre. En effet, Emmanuel Macron a répondu aux questions d'Anne-Sophie Lapix et Gilles Bouleau et fait de nouvelles annonces. Il a ainsi confirmé la rumeur qui courrait depuis déjà plusieurs jours. Un couvre-feu allant de 21 heures à 6 heures va être instauré dès vendredi minuit dans les agglomérations placées en zone d'alerte maximale. Il sera interdit de circuler pendant ces heures de couvre-feu sous peine d'une amende de 135 euros.

"On ne peut pas survivre"

Les artistes, chanteurs, comédiens qui se produisent le soir dans les salles de spectacle ont immédiatement réagi demandant des dérogations et expliquant que cela était la mort assurée de la culture. Les restaurateurs ne sont pas en reste. Michel Sarran, installé à Toulouse et médiatisé par l'émission de M6 "Top Chef" réagissait ce matin sur RMC. "On a déjà fermé deux mois, on nous demande de fermer un mois, voire un mois et demi de plus. Pourquoi nous ?", s'interroge le restaurateur. Comme son confrère Philippe Etchebest qui avait mené la fronde et manifesté à plusieurs reprises, il ne comprend pas cet acharnement contre sa profession. Récemment, les restaurateurs et le gouvernement s'étaient mis d'accord sur un nouveau protocole plus strict pour les clients mais cela n'a visiblement pas suffi. "On ne peut pas survivre, ce n'est pas possible !", alerte Michel Sarran. Comme pendant le confinement, certains restaurateurs vont miser sur la vente à emporter. Cela suffira-t-il à faire vivre ce secteur déjà très touché par la crise ?

Par Mélanie C.