Michel Sarran inquiet pour le tourisme, il lance un appel à Emmanuel Macron

Lundi 13 avril, Emmanuel Macron a pris la parole lors d'une quatrième allocution très attendue par les Français et pour cause : le président s'est exprimé sur la suite de la gestion de la crise du coronavirus. Ainsi, il a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai. À partir de cette date, les crèches, écoles, collèges et lycées réouvriront progressivement.

Cependant, Emmanuel Macron a indiqué que les restaurants, cafés, cinémas, musées, théâtres et hôtel - ces lieux "rassemblant du public" - resteront fermés après le 11 mai. "Nous finirons par l'emporter, mais nous aurons plusieurs mois à vivre avec le virus. Avec humilité, il nous faut aujourd'hui décider et agir en tenant compte des incertitudes (...) Ce que je sais, c'est que notre nation se tient debout, solidaire, dans un but commun", a-t-il poursuivi.

"Aidez-nous..."

Le discours d'Emmanuel Macron n'a pas manqué de faire réagir. Si la réouverture progressive des écoles n'est pas au goût de tout le monde, des voix se lèvent pour défendre le tourisme. Ainsi, Michel Sarran a exprimé son inquiétude dans une vidéo postée sur Instagram mardi 14 avril. "Après avoir été contraints de fermer brutalement nos restaurants, nous avons appris que le tourisme devait patienter encore quelque temps. Combien de temps ? On ne sait pas. Quelles mesures allaient être prises ? On ne sait pas. Dans quelles conditions allons-nous reprendre ? Nous ne savons toujours pas. Bien sûr, la crise sanitaire nous y sommes sensibles ! D'ailleurs nombreux de mes collègues ont oeuvré pour apporter un peu de chaleur au personnel soignant qui en a besoin et qui fait un travail remarquable. Mais le tourisme, c'est aussi 1 million de personnes, 7% de l'économie française", a-t-il dit.

Le juré de "Top Chef" s'est ensuite directement adressé à Emmanuel Macron. "Alors Monsieur le président, nous aimerions quelques garanties (...) parce que sinon, de nombreuses maisons ne rouvriront pas. De nombreuses personnes se retrouveront au chômage. Et ça, nous ne le voulons pas. Nous aimons ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus aucune sécurité. Alors s'il-vous-plaît, abandonnez les charges sociales, s'il-vous-plaît, mettez la pression pour que les assurances réagissent. Regardez en Allemagne, elles y sont bien arrivées. Aidez-nous, on compte sur vous. Merci".

