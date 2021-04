Michel Sarran pousse un violent coup de gueule contre les dîners clandestins

L'affaire des restaurants clandestins a fait grand bruit au cours de ce week-end de Pâques. Ce samedi 3 avril, M6 a diffusé un reportage sur des dîners clandestins organisés dans des lieux huppés de la Capitale. Des personnes, prêtes à débourser des sommes astronomiques, se retrouvent, sans masque, pour passer du bon temps autour d'un repas alors que les restaurants sont fermés depuis le mois d'octobre en France. Lors d'un de ces dîners, filmé en caméra cachée, les téléspectateurs ont reconnu la demeure de Pierre-Jean Chalençon et lors d'une conversation, ce dernier s'est même vanté d'organiser des repas avec des ministres. Un reportage qui a suscité la fureur de l'opinion publique ainsi que des chefs étoilés, qui respectent les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement.

"lamentables et débiles"

Ce dimanche 4 avril, Philippe Etchebest a poussé un violent coup de gueule contre ces organisateurs et ces restaurants ouverts clandestinement en pleine pandémie de coronavirus, sur l'antenne de BFMTV. Pour lui, ce sont des faits "lamentables et débiles". Le membre du jury de "Top Chef" a même déploré : "Franchement, quelle image va ressortir de nous, les restaurateurs ?", avant de poursuivre : "On s’est battus pendant des mois pour obtenir des aides. On fait tout, aujourd’hui, pour essayer de faire en sorte d’avoir des réouvertures rapides et normales. Et aujourd’hui, une poignée d’individus salissent notre profession, et ce n’est pas normal".

"C'est scandaleux"

Ce lundi 5 avril, c'était au tour d'un de ses confrères de laisser éclater sa colère. Le chef Michel Sarran a réagi lors de l'émission "C à vous" et il n'a pas mâché ses mots. "C'est lamentable. C'est scandaleux", a démarré le chef de la brigade jaune dans "Top Chef", avant d'ajouter : "Parce que ça décrédibilise une profession par rapport aux Français, dans une période qui est assez compliquée pour nous. Je trouve que ce n'est pas respectueux par rapport à tous les restaurateurs qui font des efforts colossaux, parce qu'effectivement, même si nous avons des aides, et elles sont substantielles... ce n'est pas là-dessus que l'on vit. Et je trouve que ce n'est pas respectueux non plus par rapport au gouvernement, qui est là, qui nous soutient. C'est faire fi aussi de la crise sanitaire. Et se vanter aussi de ne pas mettre de masque, quand on voit comment on s'est battus pour les protocoles sanitaires et qu'aujourd'hui nous sommes toujours fermés !"

Michel Sarran respecte à la lettre les consignes sanitaires et a même confié qu'on lui avait déjà proposé d'organiser des dîners clandestins privés dans des lieux prestigieux, que le chef étoilé a immédiatement refusé. "Je ne comprends pas que des personnes puissent aller dans ces restaurants. Je suis désolé, moi, personnellement, je me suis battu dès le début. Il faut que les règles soient strictes. Avant les aides ou pendant les aides, il y a une crise sanitaire ! On respecte, point barre." En tout cas, il espère que ces restaurateurs "hors-la-loi" seront fortement punis. "J'espère qu'ils vont être réprimandés, qu'ils vont avoir des amendes, qu'ils vont rembourser l'argent que l'Etat leur a donné", a déclaré le chef doublement étoilé à Anne-Elisabeth Lemoine. "Et j'aimerais bien qu'ils se rendent compte du mal qu'ils font à notre profession, parce que là je crois qu'ils se sentent au-dessus des lois. En plus, avec des arguments qui sont complètement délirants. Le Covid, ça reste à la porte ? Si ça restait à la porte des restaurants, on serait tous contents", a-t-il conclu avec amertume.

Par Solène Sab