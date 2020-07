Michèle Bernier : Pourquoi elle a refusé le déconfinement avec sa fille

En mars dernier - quelques jours avant l'annonce du confinement par Emmanuel Macron - Michèle Bernier était sur scène pour jouer son spectacle "Vive demain !" Mais la crise du coronavirus a bousculé le planning de sa tournée, comme elle l'avait annoncé sur Instagram. "Coronavirus oblige, certaines dates sont annulées... et reportées !! Toutes les équipes se mobilisent !! Je vous remercie pour votre fidélité et votre patience !! Tellement triste d'arrêter la tournée pour l'instant ! Merci cher public pour vos messages ! Merci à mon équipe qui se démène pour réorganiser les dates qu'on puisse se retrouver !!! Solidarité et bienveillance !!" postait-elle.

Le 15 avril dernier, ses fans ont enfin pu découvrir les nouvelles dates de son spectacle. Une nouvelle que la principale intéressée n'a pas manqué de partager sur ses réseaux. "Voilà toutes les dates reportées pour l'instant !! Prenez soin de vous qu'on se retrouve pour rire et partager de nouveau", écrivait-elle. Un peu plus tard, plusieurs semaines après le début du déconfinement, Michèle Bernier a profité d'une terrasse pour retrouver certains de ses amis, dont Karine Le Marchand. Cette dernière aura une rentrée chargée, entre le retour de "L'amour est dans le pré" et son nouveau rôle de présentatrice dans "La France a un incroyable talent" à la suite du départ de David Ginola.

Un confinement prolongé

Michèle Bernier a passé son confinement loin de Paris, dans sa demeure familiale dans la Meuse avec sa fille Charlotte Gaccio, son beau-fils Sébastien et ses deux petits-enfants, Zoé et Roméo. "On est à la campagne, dans la maison que mon grand-père paternel (NDLR, le professeur Choron) a fait construire", a confié Charlotte Gaccio dans les colonnes du magazine Gala. Lorsque le déconfinement a eu lieu le 11 mai dernier, Michèle Bernier et sa fille ne se sont pas précipitées pour reprendre une vie normale.

Avec sa tournée reportée à la fin de l'année 2020, l'humoriste de 63 ans n'avait pas d'engagement direct. Quant à sa fille, ses projets avaient eux aussi été décalés. "On a décidé de rester confinées ! Tant que l'on n'a pas une date sûre et certaine quant à la reprise de nos tournages, on va rester ici. Entre nous", continuait l'actrice de 32 ans. Depuis, Michèle Bernier a repris le chemin des tournages. Elle a démarré les enregistrements de la prochaine saison de la série "La Stagiaire" (voir ci-dessous).

