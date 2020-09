Michèle Bernier : Son petit tacle à Quotidien, émission où elle n'a pas "la carte"

Depuis 2016, France 3 diffuse la série "La Stagiaire". Le rôle principal de Constance Meyer est incarné par Michèle Bernier. Ce mardi 8 septembre, la chaîne diffusera un nouvel épisode. C'est à cette occasion que l'actrice s'est rendue sur le plateau de Buzz TV pour un long entretien. Elle s'est confiée sur son rôle d'avocate dans une période où la justice est souvent remise en cause.

En effet, Constance Meyer met beaucoup d'affect dans son métier, et selon Michèle Bernier qui a du faire face au suicide de sa mère, c'est sans aucun doute ce qui fait le succès de la série : "Les téléspectateurs apprécient la série parce qu’à travers elle nous pouvons imaginer une justice qui a du temps. Or, elle n’en a pas et les dossiers s’accumulent. Nous avons envie d’une institution qui prend le temps de parler aux gens. Quand Éric Dupond-Moretti devient garde des Sceaux, nous imaginons l’ampleur de sa tâche. Je lui souhaite bon courage ! Il connaît l’appareil judiciaire par cœur. Il a peut-être davantage de clairvoyance et de lucidité. C’est un homme qui a un caractère fort".

"Un jour, j’aurai peut-être la carte pour y aller !"

Michèle Bernier est ensuite revenue de manière plus personnelle sur le procès concernant les attentats de Charlie Hebdo, magazine cofondé par son père, le professeur Choron : "J’ai vécu l’époque où les détracteurs venaient cracher contre les vitres du journal, où on ne réglait pas ses comptes à coups de kalachnikov… J’espère que ces gens seront punis pour ce qu’ils ont fait. Personnellement, je trouve formidable et intelligente la dernière couverture de Charlie Hebdo. J’aimerais que chacun puisse penser ce qu’il veut. Il faut que l’on tienne".

La journaliste Sarah Lecoeuvre aborde ensuite le sujet Cyril Hanouna et dévoile que les programmes "Touche Pas à Mon Poste" et le jeu "À prendre ou à laisser" inversent leurs horaires de diffusion. Suite à cette information, l'autre journaliste présent sur le plateau Damien Canivez demande alors à Michèle Bernier : "Entre 'C à vous, 'Quotidien' et 'TPMP'; dans quel talk-show préférez-vous vous rendre?". Ce à quoi l'actrice a répondu sans hésitation : 'C à vous' ! Je serais ravie de me rendre dans 'Quotidien', mais je ne suis pas sûre qu’ils le soient… Je les ai souvent sollicités et je n’ai pas reçu de réponses positives pour le moment. Un jour, j’aurai peut-être la carte pour y aller !"

Par J.F.