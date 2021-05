Michèle Laroque victime d'une tentative de kidnapping, ses glaçantes confidences

Cyril Hanouna a vécu une émission pleine de rebondissements. Jeudi 6 mai, sur le plateau de "Touche Pas à Mon Poste", l'animateur recevait de nombreux d'invités, notamment l'activiste Solveig Halloin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa présence a vivement fait parler sur les réseaux sociaux. En plein débat sur les abattoirs, l'activiste - qui lutte contre la fermeture de ces établissements - a totalement perdu son sang-froid. En colère, ses propos sont devenus inaudibles et l'échange avec les chroniqueurs impossible. Agacée, Solveig Halloin a même fait un bras d'honneur en direct à la télévision, avant d'être sèchement recadrée par Cyril Hanouna.

un épisode traumatisant

Avant cette intervention très mouvementée, Cyril Hanouna recevait Michèle Laroque. Et la comédienne a fait de troublantes confidences sur son enfance et plus précisément sur la tentative de kidnapping dont elle a été victime lorsqu'elle était enfant, en vacances en Roumanie, son pays d'origine. Sa mère avait décidé de fuir la dictature communiste après la Seconde Guerre Mondiale. Une fuite que Michèle Laroque aurait pu payer très cher. Et effet, elle a été victime d'une tentative d'enlèvement à l'âge de sept ans lorsqu'elle est venue pour la première fois en Roumanie avec son grand-père : "Ma mère s'était échappée, et ils n'avaient pas apprécié car ça ne faisait pas de la pub au régime. À l'âge de sept ans, je suis allée rencontrer mon grand-père, qui était malade et voulait me connaître" commence-t-elle.

"On dormait chez des amis de la famille, et tout à coup, en pleine nuit, un type est arrivé par une fenêtre sur le toit, au-dessus de moi, il a tendu les mains, j'ai hurlé, ils sont partis. C'était une méthode pour me garder en otage et faire revenir ma mère qui aurait alors dû dire qu'elle regrettait son pays", a-t-elle raconté. Un épisode traumatisant qu'elle considère aujourd'hui comme son "pire cauchemar".

Par J.F.