Michèle Torr : son fils Romain atteint de sclérose en plaques, elle se confie sur leur combat (Exclu vidéo)

Michèle Torr est l'invitée exceptionnelle d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel la chanteuse de 73 ans a évoqué différents sujets, notamment la disparition de Christophe survenue le 16 avril 2020. Elle a été en couple avec lui. Face à la présentatrice, elle se confie sur ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a appris son décès. "J'ai été appelée, interviewée bien sûr à dire ce que je ressentais (NDLR, par rapport à sa disparition). Une immence tristesse évidemment et puis la perte de l'artiste extraordinaire qu'il était", dit-elle.

Avec Christophe, elle a eu un fils prénommé Romain, né le 17 juin 1967. L'interprète du titre "Les Mots Bleus" n'a pas souhaité le reconnaître. "Il a été très marqué et très mal quand Christophe est décédé, mal d'être tenu à l'écart un petit peu par.... (NDLR, elle ne termine pas sa phrase). Je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais mon fils a beaucoup souffert, alors qu'il voyait Christophe, et qu'ils étaient en contact et qu'ils se voyaient en cachette, voilà", continue-t-elle.

"Il me donne une force, il est positif"

Dans un nouvel extrait, Michèle Torr parle du combat qu'elle mène avec son fils Romain contre la sclérose en plaques, maladie dont ce dernier est atteint depuis 2007. En mai 2013, elle a créé une association qui s'appelle "Sclérose en plaques, pays d'Aix". Elle se confie sur cette initiative.

"C'est une idée de Romain. Il est extraordinaire. Vous savez, les gens malades, la plupart du temps, ne se plaignent pas et sont des exemples de vie. Il me donne une force, il est positif. Il me disait : 'Tout va très bien maman, mais je voudrais amener quelque chose à des personnes qui vont peut-être moins bien'. Il voulait offrir des fauteuils, il fallait une grosse organisation, mais on était tous les deux. Ce n'était pas évident à monter tout ça. Nous récoltons de l'argent lors de concerts et cet argent, on le donne à la recherche (...) Ça reste son bébé à Romain, il y pense toute au long de l'année à monter ces concerts", explique-t-elle.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV