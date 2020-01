Michou mort : Pierre-Jean Chalençon dézingue Line Renaud (exclu vidéo)

Depuis l’annonce du décès de Michou, les people se pressent pour lui rendre hommage. Interrogée par BFM TV, Line Renaud n’a pas dérogé à la règle. L’actrice a fait part de son émotion et a confié que Michou l’appelait souvent. "Depuis la semaine dernière, il m’appelait presque tous les jours. Il a cessé de m’appeler vers mercredi dernier. Je le trouvais très essoufflé. Je lui ai dit : 'Tu es essoufflé Michou'. Oui, il dit : 'J'ai un peu de problèmes avec ma respiration, mais ça va bien, ça va bien. […] C’était sa nature de faire rire. C’était ça qui était incroyable, il restait jusqu’à son dernier client. Les gens partent, il leur dit au revoir. Il leur serre la main", a-t-elle ainsi témoigné sur la chaîne d’information en continue.

"Elle n'a plus la notion du temps"

Invité de l’émission Le Debrief animée par Mickael Dos Santos sur la chaîne Non Stop People, Pierre-Jean-Chalençon a tenu à remettre les choses au clair. Lui qui est apparu éprouvé et en pleurs à l’annonce de la mort de l’homme en bleu n’y va pas par quatre chemin : "J’adore Line Renaud, elle a connu tout le monde. Elle a dépassé Jean-Claude Brialy dans le niveau des pompes funèbres, mais à un moment, il faut arrêter. Michou ne l’aimait pas vraiment. Elle n’a pas été très sympathique avec lui." Quant à savoir s’ils se sont parlé récemment, l’acheteur d’Affaire conclue est catégorique : "Ca fait bien longtemps qu’ils ne se sont pas eu au téléphone. Elle n’a plus la notion du temps." Pour Pierre-Jean Chalençon, Line Renaud "est une dame âgée avec un passif" qui "a enterré la France entière".

Par Mélanie C.