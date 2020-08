Mickaël Lumière : cet ancien professeur de Grégory Lemarchal à la Star Academy qui l'a aidé

En hommage à Grégory Lemarchal, le téléfilm adapté de la vie du chanteur, "Pourquoi je vis", sera diffusé lundi 7 septembre 2020 sur TF1. Dans le rôle du vainqueur de la "Star Academy 4" décédé en avril 2007 des suites de la mucoviscidose, le comédien Mickaël Lumière a tout de suite marqué par sa ressemblance troublante avec Grégory Lemarchal. Mais pour se glisser dans la peau du chanteur défunt, Mickaël Lumière n'a pas seulement compté sur son physique. Dans une interview pour Télé 7 Jours ce lundi 31 août, le comédien a expliqué comment il s'est approprié le rôle. "J’ai essayé de me rapprocher de lui le plus sincèrement possible", a confié Mickaël Lumière qui s'est beaucoup documenté sur Grégory Lemarchal.

L'aide d'un ancien professeur de la Star Academy

"J’ai beaucoup lu, j’ai regardé des heures d’émissions et de concerts. j’ai étudié ses attitudes, sa façon de se comporter, de parler, son humour…", a-t-il expliqué sur son travail de préparation. Pour incarner le plus fidèlement Grégory Lemarchal, Mickaël Lumière a aussi obtenu une précieuse aide, celle d'un ancien professeur de la Star Academy. "J’ai travaillé avec Richard Cross, qui a été le professeur de chant de Grégory à une époque", a-t-il révélé. "Il m’a fait bosser la posture, la respiration pour que je sois le plus crédible possible dans les scènes de play-back. Je voulais être au geste près", a détaillé Mickaël Lumière dont l’implication semble avoir payée. Lors du tournage de la séquence où le comédien reprend la chanson "Pourquoi je vis, pourquoi je meurs" sur le plateau reconstitué du télé-crochet, Nikos Aliagas a été gagné par l'émotion. "Quand tu le vois arriver, c’est un choc. En plus il était humble, il ne jouait pas Grégory, il savait qu’il lui ressemblait. On était en larmes", avait confié le présentateur à "Welcome Magazine".

Par Marie Merlet