Mieux chez soi : qui est Jessica Venancio, la nouvelle recrue de Stéphane Plaza ?

A 50 ans, Stéphane Plaza est comblé par sa vie amoureuse... mais aussi par sa vie professionnelle. Voilà plus de quinze ans, que l'animateur est un des visages emblématiques de la chaîne M6 et assure la présentation de plusieurs émissions en rapport avec l'immobilier à savoir : "Recherche appartement ou maison", "Chasseurs d'appart" mais aussi "Maison à vendre".



Depuis juin 2019, il est également aux commandes de l'émission "Mieux chez soi" où, réunis dans une agence, une dizaine d'architectes professionnels des plus inventifs et ingénieux se démènent pour proposer aux différents participants, de nouveaux projets de réaménagement et réorganisation de leur intérieur. Ces particuliers choisissent ensuite celui qui leur plaît le plus et font réaliser (à leur frais) les travaux.



Ce mardi 4 août 2020, l'animateur qui souffre de dyspraxie a d'ailleurs annoncé avec fierté qu'il vient d'achever le tournage de la prochaine saison : "Avec les talents de nos architectes venus des quatre coins de la France et leur persévérance... tout a été possible. Merci à ma Sophie, mon Emmanuelle, et Caro et Jessica qui intègrent le groupe !" a-t-il écrit avant de préciser que 110 émissions ont été enregistrées. De quoi maintenir le programme à l'antenne durant 22 semaines.

Jessica Venancio : la nouvelle recrue fait déjà partie du groupe M6

Cette nouvelle saison marquera donc l'arrivée d'une nouvelle recrue : Jessica Venancio. A 41 ans, cette architecte d'intérieur est à la tête de sa propre société nommée "Aventure Déco" et elle tient d'ailleurs un blog du même nom.

En plus d'animer des vidéos de DIY pour "Le Journal de La Maison", Jessica Venancio a fondé un espace de coworking situé dans le 15ème arrondissement de la capitale.

Depuis 2015, elle fait aussi partie de l'équipe de Téva Déco, une émission diffusée sur Téva (une autre chaîne du groupe M6) animée par Cendrine Dominguez.



Par E.S.