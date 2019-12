Mike Horn enfin sorti d'affaire : l'aventurier a retrouvé ses filles

Mike Horn se souviendra longtemps de sa traversée du Pôle Nord. Il y a plusieurs semaines maintenant, la situation de l'aventurier et de son acolyte Borge Ousland avait suscité les plus vives inquiétudes. Obligés d'être secourus, les deux hommes ont ensuite été coincés sur le bateau Le Lance, mais le navire a ensuite été piégé par la glace. Impossible alors d'avancer vers le sud. Une situation inextricable au cours de laquelle Mike Horn a été poussé dans ses retranchements. Mais habitué à de telles conditions extrêmes, l'aventurier a su s'émerveiller devant l'incroyable spectacle que lui a offert le Pôle Nord : "J'étais tellement heureux de voir ces ours polaires d'apparence saine dans l'environnement auquel ils appartiennent. Cela m'a donné un petit aperçu d'espoir, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour mon Noël dans l'Arctique !" commentait-il dans un post Instagram il y a quelques jours.

Mike Horn sain et sauf

Mike Horn aura tenu bon jusqu'au bout. Lundi 30 décembre, c'est de nouveau sur son compte Instagram que l'aventurier a rassuré ses abonnés en postant une photo de lui entouré de ses filles, Annika et Jessica : "Aujourd'hui marque officiellement la fin de notre expédition au Pôle Nord à Børge Ousland et à moi ! C'est aujourd'hui que j'ai serré dans mes bras mes filles Annika et Jessica après quatre mois passés dans l'océan Arctique." Et s'il est passé à côté du pire au cours de cette expédition très mouvementée, Mike Horn préfère n'en garder que l'essentiel : "Au cours de mes trente ans d'exploration professionnelle, il y a eu beaucoup d'adieux et de retrouvailles avec mes proches... mais celui-là en particulier a été spécial. Quand j'ai dit au revoir sur la côte de l'Alaska, je ne savais pas dans quoi Børge et moi, nous nous engagions. Plus d'une fois durant cette aventure, je me suis demandé si ça serait mon dernier au revoir.... mais bien que tant de choses n'aient pas semblé tourner en notre faveur au cours de l'expédition, nous sommes toujours en vie pour raconter l'histoire, ce qui, à la fin de la journée, doit signifier que nous avons été plutôt chanceux que malchanceux !"

Par Sarah M