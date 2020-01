Mike Horn secouru dans l'Arctique, il révèle son impressionnante perte de poids

Mike Horn a bien failli mourir. Il y a quatre mois, l'explorateur s'est lancé dans une expédition en Arctique qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Avec son coéquipier Børge Ousland, l'homme de 53 ans s'est retrouvé piégé avec des températures glaciales. Récupéré par le navire "Lance" il y a trois semaines, le duo n'a pas pu atteindre ensuite la terre ferme. Il a fallu patienter trois semaines de plus avant que les deux hommes ne puissent poser un pied au sol.

Mike Horn a ensuite retrouvé ses deux filles, Annika (26 ans) et Jessica (24 ans). Sur Instagram, il a immortalisé leurs retrouvailles à travers deux clichés sur lesquels le trio apparaît souriant et heureux d'être réuni. Ensemble, ils ont passé la soirée du Nouvel An sur le propre bateau de Mike Horn, le Pangaea.

"Je vais ralentir un peu..."

Peu après son sauvetage, Mike Horn s'est confié par téléphone au Parisien. "La fin 2019 a été extrêmement dure. Cette expédition a été l'une des plus difficiles de ma vie. Parfois, je ne savais pas si on allait arriver vivant", a-t-il confié. Du coup, l'explorateur envisage dorénavant de lever le pied. "Je vais ralentir un peu, pas enclencher la haute vitesse, plutôt la deuxième ou la troisième", a-t-il continué.

Il a profité de cet entretien téléphonique pour parler de sa condition physique. Pour cela, il a révélé avoir perdu énormément de poids lors de sa traversée de la banquise à skis, qui a duré plus longtemps que prévu. Son séjour de trois semaines sur le navire "Lance" n'a pas arrangé les choses. "Il n'était pas prévu qu'on reste bloqués aussi longtemps. Je n'ai pas pu marcher. On a mangé du phoque, j'ai fait du gras après avoir maigri de 16 kilos", a-t-il lâché. Espérons qu'il se soit bien rattrapé lors du réveillon du jour de l'An.

Par Non Stop People TV