Mike Horn secouru : pourquoi il n'est pas près de revoir ses proches

En septembre dernier, Mike Horn et Børge Ousland se lançaient un défi hors du commun en tentant de traverser la banquise arctique. Malheureusement pour le Sud-Africain et son complice norvégien, l'excursion a viré au cauchemar notamment en raison de la fonte des glaces. Bloqués et affaiblis, les deux hommes ont inquiété leur entourage. La fille de Mike Horn, Annika, avait tiré la sonnette d'alarme dans les colonnes du Parisien. Mais le dimanche 8 décembre, le calvaire semblait enfin prendre fin. Sur Instagram, l'ex-star de "À l'état sauvage" a annoncé qu'il avait été secouru au côté de son complice. Le journaliste Hugo Clément leur avait prêté main forte, comme il l'avait promis.

La glace donne du fil à retordre à l'explorateur

S'il semblait enfin voir le bout du tunnel, Mike Horn a finalement annoncé une nouvelle inquiétante sur son compte Instagram lundi 16 décembre. Dans cette publication, on aperçoit un homme portant des blocs de glaces à bout de bras. L'aventurier révèle en légende que le bâteau de sauvetage est piégé dans l'Arctique depuis "plus de 10 jours". Pour se libérer, l'équipe a élaboré un plan, comme le raconte Mike Horn en citant un membre de l'équipage du Lance.

"La mission est simple, on descend sur la glace dans le noir. Là, on nous donne une énorme barre à mine et une perceuse avec une mèche large de 25cm. Le but est de faire du 'piquage' autour de la coque avec un angle de 15° tous les 5cm", peut-on lire. Une mission très fatigante. "Quand on atteint l’eau, il faut faire attention à ne pas se faire emporter. Les vibrations usent les nerfs et les muscles. Par -23°C avec le vent dans le visage à faire des trous, l’énergie s’envole très vite, on fatigue rapidement. En plus, la manoeuvre n’a servi à rien. Le bateau reste coincé", raconte Mike Horn, toujours dans sa publication. Et à la moindre pause, la glace se solidifie à nouveau. "La foreuse ne marche plus. On passe à la tronçonneuse, et au découpage de glaçons. On se sent ridicule et le travail semble insignifiant, et pourtant si éreintant", poursuit Mike Horn. Et d'ajouter : "Je dois faire le mouvement 1000 fois, je transpire, je perds mon souffle à travers les couches, je gèle des pieds et j’ai les mains et les muscles des bras qui brûlent". Le périple continue...

Par Laura C-M