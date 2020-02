Mike Horn : ses émouvantes retrouvailles avec ses filles après son expédition en Arctique

Ce mercredi 26 février, Mike Horn était l'invité de "Quotidien". Aventurier de l'extrême, l'Américain est revenu sur son périple dans l'Arctique qui a tourné au cauchemar. Victimes des mauvaises conditions climatiques, lui et son compagnon Borge Ousland ont vu leur progression retardée. Perdu a beau milieu de la banquise, Mike Horn a fait une terrible chute dans l'eau glacée. Inquiètes, ses filles ont alors lancé des appels à l'aide pour secourir le duo.

Finalement, le 30 décembre dernier les deux amis ont pu être pris en charge par un bateau qui a, lui aussi, été pris au piège par la glace. De retour en France, Mike Horn est retourné auprès de ses filles Annika et Jessica. Des retrouvailles, dont il s'est souvenu avec émotion sur le plateau de Yann Barthes sur TMC. "Annika, c'est elle qui est venue me déposer sur la glace et puis c'était Jessica qui est venue me chercher sur la glace. Mes filles qui participent vraiment à l'expédition. Elles ne sont pas seulement là pour me soutenir logistiquement", a-t-il commencé par expliquer.

"Il faut pleurer quand on est un homme"

"Et puis je pense qu'elles sont nées avec leur papa qui a jamais été à la maison, mais on est une famille très, très soudée et puis si tu es entouré par les gens que tu aimes, t'as envie de rentrer à la maison. Je pense que comme j'ai perdu ma femme, j'ai que mes filles qui sont là pour moi. Je les adore et elles aussi adorent leur papa, c'est leur héros. Il y a beaucoup de stress, mais on le sent pas pendant l'expédition. C'est seulement quand on arrive, en fait à la fin de l'expédition, que mes filles commencent de pleurer pour la première fois et même moi je pleure quand je les revois". Alors que le journaliste s'étonne d'apprendre que son invité à versé une larme à son retour d'expédition, ce dernier lui répond : "Il faut pleurer quand on est un homme".

