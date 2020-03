Mike Horn : son émouvante déclaration à ses filles

Mike Horn est venu présenter ses derniers livres, "L'Antarctique, le rêve d'une vie" et "L'incroyable combat de l'Antarctique" dans "C à vous" ce vendredi 13 mars. Il sera également au cœur du documentaire d'Hugo Clément, "Sur le front des glaciers", diffusé mardi 17 mars sur France 2. L'explorateur est revenu sur sa dernière expédition en Arctique qui a nécessité de l'aide extérieure. Il a été secouru dans la nuit du 7 décembre après quatre mois d'une expédition difficile. Sur le plateau de France 5, il livre un très beau message à ses deux filles, Annika et Jessica. S'il a pleuré en les serrant dans ses bras le jour de son sauvetage, Mike Horn l'assume. "L'homme doit pleureur parce que pour moi quand tu pousses vraiment tes limites, quand tu te bats vraiment pour rester vivant, il y a une raison. La raison c'est mes filles".

"Je m'entoure des gens que j'aime"

Un très beau message qu'il développe un peu plus : "Je m'entoure des gens que j'aime et je suis aimé en retour, ça nous donne la motivation de partir et de rentrer vivants mais en même temps de prendre des risques !" S'il a raconté son périple et ses émouvantes retrouvailles avec ses filles, Mike Horn livre aussi un message alarmiste sur l'écologie et les conditions au Pôle Nord. "Je pense qu'il s'agit d'une des dernières expéditions aujourd'hui qui pouvait traverser l'Articque". L'explorateur prend comme exemple la disparition des ours polaires pour appuyer ses propos. "En 2006 quand j'y étais, au quatrième ou cinquième jour, j'ai vu des ours polaires (…) Et là 100 jours passent et pas un seul ours".

