Mike Horn : son message d’espoir pour Noël

Depuis le 9 décembre, Mike Horn et son acolyte Borge Ousland sont coincés sur le bateau Le Lance. Alors qu’ils tentaient la traversée du Pôle Nord depuis le Svalbard, ils ont été obligés d’être secourus. La glace, plus fine que prévue, leur a joué des tours et leurs provisions venaient à manquer. Le Lance est alors allé à leur rencontre vers le nord. Les deux explorateurs ont pu regagner le bateau pour se mettre en sécurité au terme d’un trajet difficile. Mais l’épreuve continue. Le bateau est pour l’instant coincé par la glace et ne peut pas faire demi-tour pour revenir dans le sud.

La visite d’une ourse polaire et de deux petits

Mardi 24 décembre, la nuit est déjà tombée. Mike Horn se trouve sur le bateau et observe la nature environnante quand tout à coup… Une ourse polaire, accompagnée de ses deux petits, marchait tranquillement à côté du bateau. "J'étais tellement heureux de voir ces ours polaires d'apparence saine dans l'environnement auquel ils appartiennent. Cela m'a donné un petit aperçu d'espoir, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour mon Noël dans l'Arctique !", commente l’explorateur sur Instagram. L’image est incroyable. On imagine l’émotion ressentie par l’animateur de "A l’état sauvage" et de "The Island".

L’ours blanc vit sur la banquise et se nourrit principalement de poisson. En 100 jours d’expédition, c’est la première fois que Mike Horn voyait un ours polaire. La nouvelle a vite fait le tour du bateau et réjouit tout l’équipage. En effet, il est de plus en plus rare de voir des ours polaires bien portants. Le réchauffement climatique est un vrai danger pour l’habitat de ces ursidés. En décembre 2017, une vidéo d’un ours polaire à l’agonie marchant sur de la terre à la recherche de nourriture avait ému le monde entier.

Par Mélanie C.