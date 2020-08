Mimie Mathy bientôt à la retraite ? Elle fait une mise au point

Depuis 1997, Mimie Mathy crève l'écran dans la série "Joséphine Ange Gardien". Très apprécié par les téléspectateurs français, le programme perdure donc depuis vingt saisons avec des scénarios tous plus originaux les uns que les autres. Pour que la série puisse continuer à être produite, Mimie Mathy a d'ailleurs, il y a quelques années, accepté de baisser son salaire autrefois fixé à 250 000€ par épisode.



Et si c'est aujourd'hui à cette série qu'on l'associe principalement, il faut savoir que Mimie Mathy a également fait ses preuves sur scène avec plusieurs spectacles et plusieurs one-woman-shows. À 63 ans, celle qui divertit les Français depuis les années 1970 n'a pas pour autant l'intention de partir à la retraite.

Elle espère suivre les traces de Line Renaud

Interrogée sur un éventuel départ dans le nouveau numéro du magazine "Nous Deux", paru le 18 août 2020, la comédienne répond de façon cash : "Je pourrais en bénéficier, mais ça n'est pas du tout mon truc, j'aime trop ce que je fais. J'espère vieillir comme Line Renaud. Son secret, c'est d'être heureuse de vivre !" Après 23 ans à endosser le rôle de Joséphine Delamarre, Mimie Mathy n'est pas visiblement lassée par son célèbre personnage : "Je m'amuse autant à jouer une femme pompier ou une prof, qu'une assistance sociale ou un chauffeur de taxi".



N'oublions pas non plus que Mimie Mathy signe quelques apparitions dans d'autres séries comme "Camping Paradis" ou "Demain nous appartient". "J'adore cette série, j'en suis une fan absolue et je l'assume totalement" a-t-elle déclaré au sujet de la série où elle donne la réplique à Ingrid Chauvin. Enfin, Mimie Mathy sera également à l'affiche de la prochaine et dernière saison de la série (Dix pour cent) et prépare aussi un projet de minisérie, "pour l'instant confidentiel".

Par E.S.