Mimie Mathy : Ces critiques violentes sur son physique d'un patron de chaîne

Pendant trois ans, de 1982 à 1985 Philippe Bouvard a présenté le "Théâtre de Bouvard" sur Antenne 2. Une émission qui regroupait beaucoup de personnalités telles que Pascal Légitimus, Michèle Bernier, Muriel Robin, Smaïn, Jean-Marie Bigard ou encore Mimie Mathy. Mais le choix de l'actrice emblématique de "Joséphine, ange gardien", n'a pas fait l'unanimité, notamment au sein de la chaîne. Philippe Bouvard s'est confié sur cette décision qui avait provoqué quelques vagues à l'époque : "Mimie Mathy m'a fait un sketch éblouissant, et le lendemain elle passait à l'antenne. Et le lendemain encore, j'avais un coup de fil du directeur des variétés de l'époque qui me disait : 'Il ne faut pas confondre la télévision et la Foire du Trône. Vous avez pris une personne qui a peut-être du talent mais qui n'est pas physiquement entièrement normale. Je vous prie d'arrêter'".

une décision controversée

Des réflexions qui n'ont évidemment pas fait changer d'avis le créateur des Grosses Têtes, bien décidé à garder Mimie Mathy dans l'équipe. "Alors naturellement j'ai continué et j'ai eu la satisfaction de voir que la chère Mimie était devenue la vedette préférée des Français".

La principale intéressée s'est confiée sur le sujet un peu plus tard dans le reportage. Et à l'époque, elle n'avait pas été mise au courant de ce qui se disait dans les couloirs d'Antenne 2. "Il me l'a dit plus tard, pour ne pas me traumatiser".

Mimie Mathy se souvient d'une troupe très diversifiée "Dans cette émission, c'était un melting-pot de toute la société : il y avait des grands, des petits, des costauds, des Noirs, des Chinois, des homos, une personne de petite taille... Et c'est un peu ce qui fait le monde d'aujourd'hui et le monde de toujours !".

