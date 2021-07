Mimie Mathy en deuil : son père Marcel est mort

Mimie Mathy traverse une période des plus douloureuses. La comédienne connue pour interpréter la célèbre "Joséphine Ange Gardien" vient de perdre un être cher : son père Marcel. Selon une information du "Progrès", l'homme qui allait bientôt avoir 90 ans est décédé le 4 juin dernier. Selon "Le Progrès", les obsèques se sont déroulées le 11 juin à l'église Saint-Denis à Bron, le village où il habitait. Cet ancien ouvrier dans une entreprise de transports laisse derrière lui sa célèbre fille Mimie Mathy, mais aussi Marie et Frédérique, les soeurs de la comédienne.

Mimie Mathy était très proche de son père

Mimie Mathy était très proche de son père. Très discrète sur ce terrible événement, Mimie Mathy avait tenu à rendre hommage à son père Marcel en jouant dans l'épisode spécial Far West de "Joséphine, ange gardien". "Je regardais les westerns le dimanche sur la Une ! Cet épisode était aussi une façon de rendre hommage à mon papa, dont l'acteur préféré était John Wayne", disait-elle en 2019. Mimie Mathy avait également évoqué son papa Marcel dans les médias lorsqu'elle avait reçu la Légion d'honneur en 2015. Un an après l'avoir reçue, Mimie Mathy s'était confiée sur la réaction émouvante de son père. "Je dis à mes parents, voilà, je viens d'être nommée pour la Légion d'honneur. Et mon papa s'est mis à pleurer. Je lui demande pourquoi. Il m'a dit : 'C'est formidable le parcours que tu as fait, accepte-la, tu t'en fous de ce que les autres te diront !'", avait-elle raconté sur Europe 1.

Par Matilde A.