Mimie Mathy fête ses 15 ans de mariage avec son mari Benoist

Le 27 août 2005, Mimie Mathy s’est mariée avec Benoist Gérard. Quinze ans plus tard, le couple est toujours aussi uni et amoureux. L’actrice et son mari célèbrent donc leurs noces de cristal. Une date festive que n’a pas manqué de rappeler le compte Twitter officiel de Mimie Mathy en postant une photo du couple tout sourire ce jeudi 27 août. "Il y a 15 ans jour pour jour que Mimie et Benoist se sont dit ‘OUI’ ! Joyeuses noces de cristal à eux" est-il écrit. Mais avant de rencontrer Benoist, la comédienne a vécu des histoires d’amour désastreuses, comme elle le confiait dans "Vivement Dimanche" en 2017.

Une belle déclaration d’amour

L’actrice racontait avoir eu affaire à "des princes charmants pas toujours charmants". "Je prenais toujours des situations compliquées (…) J’étais toujours en plus ou à côté, mais je n'étais jamais au bon endroit. Jusqu’à ce que je rencontre mon Benoist". Le couple se rencontre en 2003 alors qu’elle assure son spectacle "J’adore papoter avec vous". Lors de la représentation à Saint-Brieuc, c’est Benoist Gérard qui monte sur scène. L’alchimie opère alors. Le couple se marie à Neuilly-sur-Seine deux ans plus tard. Pour l’année de leur quinze ans de mariage, Benoist a fait une belle déclaration à Mimie Mathy dans l’émission "La boîte à souvenirs" diffusée le 10 avril dernier sur France 3. "Mon amour, 17 ans de vie commune, 15 ans de mariage…qui l’eut cru ? Alors j’aimerais juste te demander si tu es prête à te remarier pour les 15 prochaines années voire peut être plus…". Mimie Mathy, en larmes, accepte immédiatement.

Par Non Stop People TV