Mimie Mathy : la surprenante anecdote liée à sa rencontre avec son mari

Depuis 23 ans, Mimie Mathy campe le rôle de Joséphine Delamarre dans la série "Joséphine Ange Gardien". Grâce à ce programme très apprécié par les Français, l'actrice de 63 ans est devenue une véritable star du petit écran. Malgré quelques polémiques, la série continue d'être diffusée sur TF1 et un nouvel épisode inédit sera d'ailleurs proposé aux téléspectateurs ce mardi 28 juillet 2020.

De nature discrète, Mimie Mathy n'accorde que très peu d'interviews. Contre toute attente, la comédienne s'est récemment livrée en détail sur la rencontre avec son mari, Benoist Gérard. Le 10 avril dernier, l'actrice était en effet sur le plateau de l'émission "La Boîte à secrets" et elle n'a pas manqué de se prêter au jeu face à Faustine Bollaert. L'occasion pour Mimie Mathy de faire quelques révélations sur l'homme qui partage sa vie depuis 17 ans.

Mimie Mathy est mariée depuis 2005

Nous apprenons donc que la star des Enfoirés et son mari se sont rencontrés lors d'un one-woman show. Mimie Mathy avait en effet invité Benoist Gérard, qui avait cuisiné pour sa troupe, sur scène : "J'ai senti tout de suite qu'il s'était passé quelque chose" s'est-elle souvenue. Bien décidée à jouer les cupidons, son assistante Valérie avait alors pris soin de noter le numéro du chef cuisinier... Deux jours après ce show, Mimie Mathy avait alors osé prendre les devants et passait un coup de fil au restaurateur : "Bonjour, je ne sais pas si vous vous rappelez, je suis la dame qui vous a fait monter sur scène." avait balbutié celle qui est de nature très timide. "On s'est revus trois semaines après et on ne s'est plus jamais quittés" s'est remémoré la comédienne.



Mimie Mathy et Benoist Gérard se sont mariés en août 2005, deux ans après le début de leur romance. Sur le plateau de la Boîte à secrets, le cuisinier a d'ailleurs demandé à sa belle de l'épouser à nouveau en débarquant avec un joli bouquet de roses rouges : "Mon amour, dix-sept ans de vie commune, quinze ans de mariage, qui l'eut cru ? Donc j'aimerais te demander si tu es prête à te remarier pour les quinze prochaines années, voire peut-être plus ?" avait-il lancé. De quoi provoquer une vive vague d'émotion sur tout le plateau...

Par E.S.