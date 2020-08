Mimie Mathy : le geste de ses parents pour la guérir de sa maladie

Tout sourit à Mimie Mathy. Côté professionnel, la comédienne rencontre toujours un franc succès avec la série "Joséphine Ange Gardien", dont TF1 diffuse ce mardi 11 août 2020 un épisode de la saison 17. Côté coeur, l’actrice de 63 ans file toujours le parfait amour avec Benoist Gérard, restaurateur rencontré en 2003 et avec qui elle est mariée depuis 15 ans. Avec Benoist, Mimie Mathy profite de chaque instant. Elle n’en reste pas moins très proche de ses parents, qui ont toujours été inquiets pour elle.

Atteinte d’achondroplasie, une maladie de l’os provoquant un nanisme, Mimie Mathy avait déjà évoqué sa maladie dans l’émission "Le Divan" présentée par Marc-Olivier Fogiel. "Certains ont dit que je ne dépasserais pas 75 centimètres, que je ne marcherais jamais", avait confié la comédienne au sujet des médecins qu’elle avait rencontré plus jeune. Ces derniers lui avaient même conseillé de subir de lourdes opérations, notamment afin d’écarteler ses coudes et ses genoux. De douloureuses interventions que Mimie Mathy n’a pas subies.

"L’espoir d’un miracle"

Ses parents ont toujours été très présents pour elle. Ils ont d’ailleurs tout tenté pour soigner la comédienne. Ses parents l’ont même emmené à Lourdes, alors qu’elle n’était âgée que de deux ans, "dans l’espoir d’un miracle". Une anecdote que Mimie Mathy racontait dans les colonnes de Télé Loisirs. "Mes parents sont croyants donc ça représentait quelque chose d’important pour eux", avait-elle confié avant de continuer, non sans humour : "Est-ce que ça m'a permis de m'en sortir dans la vie ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne m'a pas fait grandir".

Une histoire sur laquelle s’était aussi confiée sa mère Roberte dans "Télé Poche". "C'était notre fille on l'adorait. On est allé voir un professeur qui nous a dit, votre fille elle sera comme ça. La science n'y peut rien. Puisque la science n'y peut rien, notre fille on va l'emmener à Lourdes !", avait-elle raconté. Malheureusement, cela n’a pas aidé Mimie Mathy à se débarrasser de sa maladie.

Par Matilde A.