Mimie Mathy : Passe-Partout "blessé" par ses propos sur les personnes de petite taille, elle sort du silence

Le 21 février dernier, Mimie Mathy était l'invitée d'Audrey Crespo-Mara pour le portrait de la semaine dans "Sept à Huit". Un entretien au cours duquel la comédienne s'était confiée sur les personnes qui, comme elle, ont une petite taille. "J'ai plutôt tendance à fuir mes semblables. On ne va pas devenir une secte non plus. Lors de mes spectacles, j'ai souvent des personnes de petite taille qui se mettent au premier rang et qui me font des coucous pendant le spectacle. Et ça, c'est l'horreur ! Je parle avec eux après le spectacle, bien sûr. Et je leur dis toujours : 'Arrêtez de venir en bande. Ne vous marriez pas les uns avec les autres, en plus vous allez faire des petits'", expliquait-elle.

Invité de Jordan de Luxe dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People en avril dernier, Passe-Partout - André Bouchet de son vrai nom - n'avait pas manqué de revenir sur les propos de Mimie Mathy, lui reprochant d'avoir dénigré les personnes de petite taille. "Je trouve ça dur ce qu'elle a dit. Je trouve ça blessant. Il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle fait partie des personnes de petite taille aussi. Elle ne s'accepte peut-être pas elle-même pour réagir comme ça. Ce n'est pas bon de dire ça, de réagir comme ça. Les personnes de petites tailles ont le droit de se mettre ensemble. On fait ce que l'on veut", disait-il.

"Assume-toi comme tu es"

Dans un entretien accordé à "Télépro", Mimie Mathy est revenue pour la première fois sur ce qu'elle avait dit lors de cette interview pour "Sept à Huit", non sans réagir aux propos de Passe-Partout. "J'ai répondu avec mon coeur. J'ai juste dit que cela ne valait pas la peine de se mettre tous ensemble et de se faire pointer du doigt encore plus. Tout le monde est différent, assume-toi comme tu es. Je n'ai jamais dit que je refusais les gens de petite taille, j'ai juste dit que je ne recherchais pas spécialement à être avec des gens comme moi, de petite taille", a-t-elle dit.

Par Non Stop People TV