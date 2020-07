Mimie Mathy : pourquoi ses débuts à la télé ont été très violents

En décembre 1997, les téléspectateurs découvraient le tout premier épisode de "Joséphine, ange gardien", série diffusée sur TF1. Depuis toujours, c'est Mimie Mathy qui tient le rôle principal. Dans une interview qu'elle avait accordée à Télé Star en 2017, l'actrice de 63 ans s'était confiée sur l'avenir de la série. Elle avait alors évoqué si une fin était envisagée.

"Pour l'instant non, tant qu'on aura des idées et que le public suivra... Mais il ne faudrait pas l'épisode de trop. Aujourd'hui, on ne raisonne plus sur dix ans, mais année après année. Et je peux vous dire que pour l'an prochain (NDLR, 2018), il y a déjà de belles idées. Alors, pourquoi ne pas continuer encore un an, après on verra", disait-elle.

Un "gnome difforme"

En 2019, Mimie Mathy était l'invitée de l'émission "On refait la télé" animée par Eric Dussart et Jade. Elle avait accepté de revenir sur ces interprogrammes qu'elle a tournés pour TF1 en 1981. "C'était en direct. On faisait des plateaux entre des feuilletons qui passaient le samedi après-midi, sur TF1", précisait-elle. Un format qui a duré six mois. "On a dit à l'époque que la chaîne recevait trop de courriers de gens qui se plaignaient de la présence d'une personne de petite taille", rappelait alors Eric Dussart. Ce que la comédienne a confirmé : "Il y a eu un courrier disant : 'Il est honteux de faire passer à la télé un gnome difforme à une heure de grande écoute'. C'est sympa hein ?" lâchait-elle.

Et de poursuivre : "Je sais que sur France 2, Philippe Bouvard m'a raconté très vite que les directeurs de la chaîne voulaient me virer (NDLR, elle a participé au Théâtre de Bouvard avec Michèle Bernier et Isabelle de Botton). Il a bien fait d'insister parce qu'eux, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, moi je sais où je suis".

