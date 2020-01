Mimie Mathy relookée : sa nouvelle coupe de cheveux fait rire la Toile

La semaine dernière, Muriel Robin a annoncé sur sa page Instagram la réalisation de son tout nouveau projet baptisé "I Love You Coiffure". Le 9 janvier dernier, nos confrères du Parisien ont pu assister au tournage "hors normes" de cette fiction pour TF1 dans laquelle "45 comédiens, humoristes, animateurs joueront les personnages de ses sketchs cultes". De Jean Reno à Vanessa Paradis en passant par Anouchka Delon, Ary Abittan, Sylvie Testud, Charlotte Rampling ou encore Pierre Palmade, tous ont accepté de jouer sous la direction de Muriel Robin. "Je n'osais pas demander à Vanessa Paradis, car je ne me sens toujours pas légitime. Elle m'a dit : 'Incarner Patricia est tellement culte !' On ne sait plus qui fait le cadeau à l'autre ! J'ai juste à réaliser et à bichonner mes acteurs. J'adore ça", a-t-elle confié au Parisien.

"Je pleure déjà de rire"

Parmi les onze sketchs cultes qui composeront cette fiction prévue d'ici cet automne sur TF1, les fans de Muriel Robin retrouveront celui "du salon de coiffure" dans lequel Mathilde Seigner, Michèle Bernier, Françoise Fabian et Mimie Mathy jouent. La star de "Joséphine ange gardien" y incarne le personnage de Mme Plantin, comme l'a indiqué Le Parisien. Sur ses réseaux sociaux, Muriel Robin a partagé un cliché du tournage sur lequel la comédienne de 62 ans arbore "une tignasse rebelle" blonde et frisée. Un nouveau look qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes. "Je sens qu'on va se régaler. Merci Mumu", a posté l'un d'entre eux. "Je pleure déjà de rire", a poursuivi un autre.

Dans les coulisses du tournage hors normes de la fiction de Muriel Robin https://t.co/y1GtS9bCDu — Le Parisien (@le_Parisien) January 9, 2020

Par Clara P