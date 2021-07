Mimie Mathy : Victime d'une rumeur hallucinante sur Twitter, elle répond fermement

Non, Mimie Mathy n'a agressé personne à coups de papiers toilette. C'est pourtant l'histoire abracadabrante racontée par un certains Lucas, alias @amoranarachyy sur Twitter jeudi dernier. Dans une série de tweets, supprimée depuis par son auteur, celui-ci explique que l'actrice de "Joséphine, ange gardien" l'aurait agressé "à l'Intermarché d'Agde, vers fin juillet/début août 2019". Il poursuit en expliquant repérer "une personne qui retient (s)on attention dans le rayon papiers toilette". Il réalise alors qu'il s'agit de Mimie Mathy, s'en approche et l'interpelle. C'est là que, d'après son récit sur Twitter, Lucas aurait été agressé par l'actrice qui aurait tenté de "(le) taper avec ses quatre papiers toilette en disant des trucs du genre dégagez, partez…".

"RÉFLÉCHISSEZ UN MINIMUM AUX CONSÉQUENCES..."

Une histoire étonnante mais qui a été reprise et commentée des milliers de fois sur Twitter en quelques jours. Rapidement son auteur a toutefois révélé que tout était faux et a même supprimé son thread et son compte. Toutefois, Mimie Mathy a depuis reçu de nombreux messages ainsi que des menaces suite à cette histoire. Elle est donc sortie de sa réserve sur Twitter dimanche : "Bien que la personne concernée se soit finalement excusée de ce canular et ait supprimé son compte, ce genre de blague de très mauvais goût, m’attriste profondément. Réfléchissez un minimum aux conséquences de vos actes avant de poster et/ou de réagir à ce type de posts…" écrit l'actrice qui précise au passage n'avoir jamais mis les pieds à Agde. Après avoir contacté l'entourage de Mimie Mathy, Le Parisien précise qu'elle n'envisagerait pas de poursuites judiciaires.

Ces dernier jours, une certaine personne s'est "amusée" à faire circuler sur Twitter une rumeur sur une prétendue agression de ma part. Dans une ville ou je ne suis jamais allée. [1/4] — Mimie Mathy Officiel (@MimieMathyOff) July 18, 2021

