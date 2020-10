Mireille Dumas : son important salaire pour "Vie privée, vie publique" dévoilé

Fin août, Jordan de Luxe a fait sa rentrée sur Non Stop People aux commandes de "L'instant de Luxe", émission dans laquelle il reçoit chaque jour une personnalité pour parler avec elle de son actualité, mais aussi de sa vie professionnelle et personnelle. Depuis qu'il a fait son retour sur la chaîne, le présentateur a reçu de nombreux invités, de Pascal Soetens à Clara Morgane en passant par Sylvain Mirouf ou encore Olivier de Benoist. Pendant son passage dans l'émission, ce dernier avait accepté de révéler son salaire pour ses participations à "On n'demande qu'à en rire".

"On était payé... Pour être très franc, ce n'était pas une grosse somme (...) On devait être payé 200 euros par sketchs, plus les droits d'auteur. Mais pour être très concret, la somme qu'on gagnait dans 'On n'demande qu'à en rire', ce n'était pas ça l'important. C'est qu'on faisait des salles de 1000 personnes derrière. Avec les droits d'auteur, on devait être à 300, 400 euros par émission", disait-il.

Ses confidences sur son salaire

Ce lundi 26 octobre, Jordan de Luxe a reçu Mireille Dumas dans son émission "Jordan de Luxe". Un échange pendant lequel l'animatrice a évoqué différents sujets, notamment le salaire qu'elle touchait par mois pour "Vie privée, vie publique", programme qu'elle a présenté de 2000 à 2011. "À l'époque, je gagnais 20 000 euros par mois, c'est le salaire", a-t-elle lâché.

Dans la suite de l'entretien, Jordan de Luxe a voulu savoir comment elle a dépensé son argent. "Je bossais tellement que je n'avais même pas le temps de dépenser. Je dépense pour les vacances", a-t-elle répondu avant de confier qu'elle avait pu s'offrir une maison en Corse.

