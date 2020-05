Miss France 2020 : Clémence Botino annonce son grand retour (Photo)

Clémence Botino a été contrainte de mettre en pause son règne de Miss France 2020. Face au coronavirus, la jeune femme est restée plusieurs semaines chez ses parents en Guadeloupe. Lors d’un entretien avec nos confrères de Paris Match il y a quelques jours, la jeune femme s’est confiée sur son confinement : "J'étais rentrée passer quelques jours en Guadeloupe avec ma famille quand l'annonce du confinement est tombée. J'ai décidé d'y rester. Je suis donc avec mon père, ma mère et mon frère. L'ambiance est sincèrement très bonne à la maison. Le confinement me permet de me reconnecter avec ma famille et ma mère est aux anges. Grâce au confinement, je retrouve le temps de lire et je réfléchis beaucoup à l'après. Tout me paraît si flou et incertain. Pour l'instant, c'est difficile de déterminer précisément la direction que je souhaite prendre".

Clémence Botino de retour à Paris

Et ce lundi 11 mai, Clémence Botino a annoncé une très bonne nouvelle sur son compte Instagram. Alors que la France a entamé sa phase de déconfinement, Miss France 2020 va pouvoir revenir à Paris : "Premier jour de déconfinement, alors quel a été votre programme du jour ? On n'oublie pas les gestes barrières. Ps : cette semaine je rentre à Paris", a écrit la jeune femme en légende d’un cliché d’elle en bikini. Une information qui a fait très plaisir aux internautes. Toutefois, Clémence Botino ne pourra pas rattraper les semaines perdues pendant le confinement. Sylvie Tellier a en effet confirmé à nos confrères de Le Républicain Lorrain que le règne de Miss France 2020 ne sera pas prolongé : "Pas du tout. Je ne veux pas entendre qu’on va être confinés jusqu’en décembre ! La prochaine élection de Miss France 2021 n’est pas reportée, mais elle sera différente. On fera des aménagements évidents. Les seules fois où Miss France a été annulé, c’était pendant la guerre. J’espère qu’au mois de septembre, on ne sera plus en guerre comme le dit notre président. Et si on n’est plus en guerre, il n’y a pas de raison que l’élection soit annulée".

Par Alexia Felix