Miss France 2020 : Clémence Botino, cette tradition étonnante lui a fait réaliser son nouveau rôle

Les Miss France ont leurs petits secrets. Dans la nuit du 14 au 15 décembre 2019, vers 00h30, Clémence Botino a été élue plus belle femme de France par des millions de téléspectateurs. Si son rêve est devenu réalité, ce n'est pas tout les jours simple pour cette belle jeune femme. Clémence Botino a été victime de racisme sur les réseaux sociaux et le CRAN a décidé de porter plainte afin de stopper ces propos intolérables. Miss Guadeloupe a donc été propulsée sur le devant de la scène et fait face à des détracteurs mais heureusement, elle peut compter sur le soutien des autres miss et de son entourage. D'ailleurs, en emménageant dans son nouvel appartement parisien mis à disposition par le Comité pour l'égérie de la France pendant son"mandat", situé avenue des Ternes, dans le XVII arrondissement, Clémence Botino a découvert une tradition étrange des Miss France. C'est d'ailleurs à ce moment précis qu'elle a réalisé qu'elle était devenue Miss France 2020.

"J'ai eu accès à ce qui me paraissait inaccessible…"

Dans les colonnes du Parisien, Clémence Botino a fait quelques confidences sur cette nouvelle vie et a donné son ressenti en entrant dans son nouvel appartement, à deux pas des Champs-Elysées : "J'étais super-contente de le découvrir, il y avait plein de cadeaux. La première nuit, je me suis réveillée en sursaut, car je me suis rendue compte d'un seul coup que je dormais dans le lit des Miss France, celui de Marine Lorphelin, de Flora Coquerel…". Par ailleurs, cette jeune femme de 21 ans a découvert, en se rendant aux toilettes une des traditions inattendues des Miss France qui lui a vraiment fait prendre conscience de son statut de reine de beauté. Elle a ajouté : "Quand j'ai vu les murs des toilettes remplis de tous les mots de mes prédécesseures, c'est là que j'ai réalisé que j'étais Miss France à mon tour. J'ai sauté partout tellement j'étais heureuse. J'avais entendu parler de cette tradition des filles entre elles, mais là, c'était devant moi. J'ai eu accès à ce qui me paraissait inaccessible… Et j'ai un an pour penser à ce que je vais y écrire à mon tour.". Quels mots Clémence Botino, qui a révélé le geste tendre de Vaimalama Chaves, choisira-t-elle d'immortaliser sur ces murs ?

