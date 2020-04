Miss France 2020 : Clémence Botino confinée, elle se confie

Le règne de Clémence Botino en tant que Miss France 2020 est assez particulier. Face au coronavirus, la jeune femme ne peut malheureusement pas tenir ses engagements. Face à cette situation inédite, Sylvie Tellier a fait savoir il y a quelques jours qu’un prolongement du règne de Clémence Botino pourrait être envisagé : "Si le confinement devait durer très longtemps, on lancera peut-être une pétition pour qu'elle fasse deux ans. Sur le moment, elle est en Guadeloupe chez ses parents au soleil, avec la piscine et les bons petits plats de maman, donc elle n'est pas si mal. Elle aurait été moins bien confinée à Paris dans son petit appartement de miss France c'est clair", a expliqué la directrice de la société Miss France lors d’un live avec Jarry sur Instagram. C’est effectivement en Guadeloupe que Clémence Botino se trouve actuellement. Lors d’un entretien avec nos confrères de Paris Match, la jeune femme a raconté les dessous de son isolement avec ses proches : "J'étais rentrée passer quelques jours en Guadeloupe avec ma famille quand l'annonce du confinement est tombée. J'ai décidé d'y rester. Je suis donc avec mon père, ma mère et mon frère. L'ambiance est sincèrement très bonne à la maison".

"Je retrouve le temps de lire"

Une bonne nouvelle donc pour Clémence Botino qui peut profiter de sa famille : "Le confinement me permet de me reconnecter avec ma famille et ma mère est aux anges". Mais malgré son confinement, Clémence Botino n’oublie pas pour autant ses engagements en tant que Miss France : "Comme pour tous les Français, ma vie a beaucoup changé au cours de ces derniers mois. Je télétravaille pour Miss France depuis la Guadeloupe et depuis peu, j'anime une chronique hebdomadaire sur une chaîne de radio locale". En attendant de pouvoir retrouver son écharpe, Clémence Botino réfléchit à son avenir : "Grâce au confinement, je retrouve le temps de lire et je réfléchis beaucoup à l'après. Tout me paraît si flou et incertain. Pour l'instant, c'est difficile de déterminer précisément la direction que je souhaite prendre. A la fin de cette année, je verrai ce que l'on me propose, si certains sont intéressés par mon profil. Tout ce que je fais en ce moment sera, je l'espère, bénéfique pour mon futur".

Par Alexia Felix